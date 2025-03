Altri tre negozi chiusi in centro. Due sono in piazzale Lazzarini

Il negozio di prodotti di bellezza ‘Cura dei Capelli’ e la gelateria Franco, entrambi in piazzale Lazzarini, hanno chiuso la saracinesca per non riaprirla più. Sono arrivati alla stessa dolorosa decisione i Baldelli, fondatori del secolare negozio di articoli musicali, in via Almerici, sulla strada del Conservatorio Rossini. Il sorriso gentile della signora Claudia Baldelli accoglierà per altri giorni ancora esperti, studenti, maestri e curiosi in quello che sembra una porta del tempo, ma il tramonto di "Baldelli Musica" è prossimo.

Il centro storico è in affanno: lo si legge nei numeri. Anche se ci sono bagliori di speranza – in via Branca ha aperto una nuova profumeria – sono almeno 7 le attività che hanno chiuso nell’ultimo trimestre: contiamo la pizzeria Otello e l’edicola di Piazza del Popolo; le catene nazionali come Original Marines; Take Off; Champion. Dolcini dressing sposterà i propri negozi senza abbandonare via Branca, a differenza di quello che farà un altro negozio di abbigliamento, amatissimo dalle giovani. Lo spostamento in una via laterale risponde al problema degli affitti molto cari. "In via Branca sono fuori mercato" osserva Davide Ippaso, direttore di Confesercenti. Davanti alla cessazione di attività longeve Ippaso commenta: "Non è questione di solidità e competenza – continua – la ragione di queste chiusure è legata ad un settore segnato dallo stravolgimento nell’epoca del commercio elettronico. Un declino iniziato con la legge Bersani che ha annullato le distanze tra le merceologie. Un antidoto è certamente quello di intercettare articoli esclusivi, prodotti tipici e creare movimento in centro con manifestazioni all’altezza". Come il mercatino dei prodotti francesi in Piazza del Popolo (8-11 maggio).

Solidea Vitali Rosati