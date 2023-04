"Altro che ’Cotignola bis’ a Pesaro. I 50 posti di Ortopedia spettano all’ospedale di Fano"

"Fano rischia una beffa ulteriore sui 50 posti di ortopedia". A presagirlo è Marta Ruggeri, capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale, alla notizia dell’acquisto, da parte del gruppo romagnolo Gvm, dell’Rsa Cives di Villa Fastiggi, a Pesaro, per farne in un futuro prossimo un ospedale privato sul modello del Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola. "Il centrodestra marchigiano si sta rimangiando gli impegni elettorali sulla sanità, la vicenda della clinica privata a Villa Fastiggi di Pesaro ha fatto cadere ogni maschera opportunistica. A parole il primato del servizio pubblico, nei fatti l’apertura di spazi per l’attività privata. E mentre il piano socio-sanitario procede a rilento, ancora fumoso nelle sue previsioni sui servizi e sulle strutture pubbliche, dai media si apprende che la clinica privata del gruppo Gvm sarà operativa già entro il prossimo anno. Sta venendo al pettine uno scenario che ho prefigurato con ampio anticipo, depositando atti ispettivi in consiglio regionale cui sono seguite le risposte sempre evasive, inconsistenti, dell’assessore Filippo Saltamartini".

Per Ruggeri il progetto di una ’Cotignola bis’ espone Fano a un’ulteriore beffa. "Appare infatti assodato – osserva – che la struttura privata punti forte su ortopedia, un’area di interventi che richiama in Romagna tanta parte della mobilità passiva dalla provincia. Qual è, allora, il destino dei famosi 50 posti letto per ortopedia? L’atteggiamento opaco della giunta regionale alimenta il sospetto del possibile dirottamento da Fano verso Pesaro e la clinica privata. Una scelta che farebbe carta straccia del voto con cui il consiglio comunale fanese, centrodestra escluso, ha indicato di assegnare la dotazione all’ospedale Santa Croce. Inaccettabile".