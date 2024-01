Altro che dolci e carbone: "Qui la Befana porta i libri"

La befana, a tutti i bimbi di Terre Roveresche dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia, in totale circa 120, porterà in dono un bel libro di fiabe. E’ l’iniziativa decisa dall’amministrazione comunale, che ha organizzato un momento di festa con i baby cittadini per domenica prossima, 7 gennaio, dalle 17, al ‘Palasimone’, il palazzetto dello sport di Barchi.

"Si chiama semplicemente ‘Festa della Befana’ – evidenzia il vicesindaco Lucia Borsini, ideatrice del progetto -, e al suo interno, in un clima di doverosa allegria, avremo due momenti molto belli: il primo è un divertente e inedito spettacolo teatrale, tratto da un racconto per ragazzi, a cura del regista Fabio Brunetti con ‘Gli attori di Chiamata’, che vedrà sul palco Rossella Bassetti, Giovanna Conti, Simona Marchetti, Annarita Micci, Gabriella Gatti, Samantha Grottoli, Loredana Panfili, Stefania Poletti e Andrea Aguzzi".

"Il secondo momento – riprende Borsini – sarà l’arrivo della befana, che oltre a dolci regali per tutti, consegnerà un libro di favole a ognuno dei 120 bimbi che frequentano il nido e le nostre scuole dell’infanzia. Un libro, in questa fascia di età, migliora le relazioni adulto-bambino, creando una bella interazione e stimola la fantasia dei piccoli. Al riguardo – aggiunge il vicesindaco Borsini –, mi piace citare lo psicologo statunitense Jerome Bruner: ‘un bambino che legge sarà un adulto che pensa’ e in questa società – conclude – abbiamo sempre più bisogno di gente pensante piuttosto che di influencer".