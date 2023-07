"Altro che tanto amore per i gatti Alcuni di loro erano maltrattati"

"Il lupo si è vestito da agnello". Così Cecilia Tornimbeni, responsabile dell’associazione Melampo che gestisce canile e gattile comunale, a seguito dell’articolo in cui ieri raccontavamo la storia della 78enne Claudia Rondina, che si sente perseguitata dall’Ufficio Ecologia Urbana del Comune di Fano. La responsabile di quell’Ufficio, tenuta al segreto, non aveva potuto entrare nel merito, spiegando le ragioni dell’Ente. Può farlo invece la Tornimbeni, che sente "doveroso l’intervento di Melampo per chiarire le dinamiche di cui siamo direttamente a conoscenza". "La signora Rondina, da anni, perpetua comportamenti che a tutti gli effetti integrano gli estremi del reato di maltrattamento sugli animali - ci scrive la Tornimbeni -. Contrariamente al ruolo di vittima che la signora vorrebbe attribuirsi, da anni le viene riservato un trattamento di assoluto favore, anche a scapito del benessere dei gatti che detiene. Nessuna denuncia è mai stata inoltrata in Procura, nessun sequestro, nonostante istituzioni e guardie eco zoofile abbiano potuto appurare la perpetuazione e il reiteramento di atti di grave maltrattamento".

Tra questi anche i due gatti adulti "che da 10 mesi sono costretti a vivere h24, in un recinto più piccolo di un box doccia, segregati in una prigione, in cui non circola aria, senza mai uscire: una condizione insopportabile per le loro caratteristiche etologiche". Da una gabbia ancor più piccola (una conigliera di 2mq), lo scorso anno, l’Associazione Melampo ha salvato Elena, che era rinchiusa lì assieme ad altri quattro. "Trovata in fame d’aria, disponoica, con le mucose cianotiche, impossiblitata a respirare a causa di un tumore di oltre 8 cm di diametro che le occupava l’intero emitorace destro. Sarebbe morta in maniera atroce se una volontaria dell’Associazione non si fosse accorta di quegli occhi sconvolti dalla paura, che imploravano aiuto. La proprietaria si è rifiutata di provvedere alle cure della gattina, di cui si è fatta interamente carico Melampo (con costi per oltre 4000 euro), liberandola dalla sua prigione e regalandole 10 mesi, in cui, per la prima volta nella sua vita ha conosciuto amore, giochi, e ogni comodità". Per questo, conclude la Tornimbeni "confidiamo che, anche se in ritardo, la macchina della giustizia possa mettersi in moto e funzionare a dovere: la solitudine, la noia, o più in generale qualsiasi forma di disagio, non possono avere come cura il possesso scriteriato, inconsapevole e malato degli animali".

Tiziana Petrelli