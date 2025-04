Altro fronte, le liste d’attesa: "Modificatele"

Nel confronto tra genitori del Comitato genitori lavoratori Pesaro è emersa un’altra criticità, legata questa alla fruibilità dei servizi on line offerti per le iscrizioni: "Ho letto l’articolo uscito sul Carlino - osserva la signora Ludmila -. A parte l’assoluta gentilezza riscontrata nel personale comunale nel voler aiutare le famiglie a compilare le domande di iscrizione devo dire che il sistema così come è non funziona. - I numeri di telefono dei servizi educativi rispondono due ore al giorno, quattro giorni la settimana per un totale di 8 ore: troppo poco con centinaia di famiglie che hanno bisogno. Tanto è vero che per prendere la linea c’è voluto un mezzo miracolo. Lo sportello telefonico dovrebbe restare aperto tutta la mattina". Altro fronte caldo è quello della "mancanza di una graduatoria unica" nella redazione delle liste d’attesa per entrare nei nidi e nelle materne. "Continuo a ricevere lamentele al riguardo – testimonia la consigliera comunale Giulia Marchionni (foto) – e continuo a perorare, all’assessore Murgia, l’ipotesi di modificare il regolamento. E’ mia opinione che redigere una graduatoria unica aggiungerebbe maggiore equità alla selezione. Mi spiego: oggi i genitori hanno la possibilità di esprimere due preferenze sul totale di 13 strutture. Il punteggio se lo giocano solo sugli asili evidenziati come prima scelta e seconda scelta. Questo esclude che concorrano negli altri 11, dove invece potrebbero avere possibilità di essere accettati in base al proprio punteggio. Quest’anno l’amministrazione ha ammorbidito il meccanismo chiedendo anche di inserire ulteriori tre asili alternativi: forse una piccola breccia si è creata".

Solidea Vitali Rosati