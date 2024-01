Altro lutto per gli Angels, stroncato da un infarto il medico Carminio Gambacorta

Un altro lutto pesante per la grande famiglia del football americano di casa nostra. Un altro ‘Angels’ che vola in cielo pochi giorni dopo la tragica scomparsa, a soli 28 anni, di Riccardo Valentini per un arresto cardiaco. Alle 4.30 del primo giorno dell’anno è stato stroncato da un infarto Carminio Gambacorta, 63 anni, storico medico sociale della società pesarese, oltre che della Nazionale azzurra.

Frank Fabbri, presidente degli Angels, è veramente distrutto: "Dover dire addio in pochi giorni a due persone che facevano parte del nostro club è un dolore immenso. La mia amicizia con Carminio durava da quasi trent’anni, da quando nel 1996 lo conobbi ad Ancona. Dei Dolphins – ricorda Fabbri - Gambacorta era stato prima giocatore, poi presidente, infine medico sociale. Quando rifondammo gli Angels nel 2006, fu spontaneo chiamarlo per chiedergli di essere il nostro responsabile sanitario: accettò immediatamente. E da quel giorno seguiva sia la prima squadra che le giovanili: era sempre disponibile, cordiale, presente. Non mi posso fare una ragione di queste due perdite così ravvicinate, un altro funerale a cui andare con la squadra per piangere un altro amico che se ne va".

Anche la Federazione italiana del football americano lo ha ricordato con un post sulla sua pagina ufficiale: "Inizio peggiore non poteva esserci per la nostra Federazione che, alle prime luci di questo nuovo anno, ha perso tragicamente prima di tutto un amico, il dottor Carminio Gambacorta, medico federale dal 2021. Ex giocatore e presidente dei Dolphins Ancona, lascia la sua famiglia e tutta la comunità del football americano nel dolore e nello sconforto".

Nativo di Salerno, Gambacorta era arrivato ad Ancona per studiare medicina e poi era rimasto sempre nella nostra regione. Aveva lavorato nel reparto di ortopedia a Fano e da tempo viveva a Cartoceto. Lascia la moglie e due figli, il più piccolo dei quali aveva anche vestito la casacca degli Angels.

Elisabetta Ferri