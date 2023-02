Altro passo avanti per il centro regionale autismo. Ma c’è ancora da fare

Centro regionale per l’autismo: lunedì il Comune porterà a termine quanto di propria competenza per dare alla sanità regionale la possibilità di arrivare a realizzare il Centro regionale per l’autismo, a Pesaro. A fine settembre 2022 il tecnico incaricato da Asur ha depositato la richiesta di variante urbanistica, necessaria per realizzare il Centro per l’autismo in via Vatielli, dove una volta sorgeva una scuola per l’infanzia e il Comune l’ha accolta.

"Lunedì il Comune approverà la variante definitiva che consentirebbe ad AST (ex Area vasta 1) di presentare il progetto ed iniziare i lavori anche il giorno dopo– spiega il consigliere regionale d’opposizione Andrea Biancani (Pd) –. Ma la variante è solo il primo passo: anche se i soldi ci sono dal 2018, a mancare sono il progetto esecutivo e la previsione di posti letto necessari per non trovarci, in futuro, con uno stabile pronto a partire ma senza risorse per la gestione dei servizi. Quindi fare una stima sui tempi per l’inaugurazione del centro è veramente prematuro. Infatti, senza entrare troppo nei tecnicismi, ottenuta la variante la Regione dovrà definire il progetto, fare la gara e dare in appalto i lavori, terminati i quali si avrà questo importante centro diurno e di sollievo. Ancora ci sono molte cose da fare, c’è da correre".

Perché i posti letto? "Dalla richiesta di variante viene confermata l’intenzione di Asur di realizzare un Centro per autistici e altre persone con disabilità che funzioni come Centro diurno e residenziale, ma anche con possibilità di pernottamento, dotato di spazi per la riabilitazione e attività educative integrate". A fronte del secondo passaggio, lunedì in Consiglio comunale per l’ adozione definitiva della variante al Piano regolatore interviene la maggioranza consiliare. "E’ stata predisposta in tempi celeri dall’assessora dem Mila Della Dora– spiega Anna Maria Mattioli, capogruppo Pd –. L’ area è di proprietà di Ast Pesaro Urbino è in via Vatielli. Il Pd pesarese ora fa pressione sulla Regione per dare il via alla predisposizione del progetto esecutivo e l’attivazione della procedura per individuare chi si occuperà del recupero dell’immobile per la realizzazione del Centro per l’Autismo. Oltre alla progettazione – continua Mattioli – chiediamo garanzie sul reperimento delle risorse per convenzionare i servizi come il centro diurno, residenziale e di sollievo".

Solidea Vitali Rosati