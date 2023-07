Altro sondaggio: spunta Francesca Puglisi

Spunta un sondaggio sulle primarie. Questa ulteriore indagine si concentra sul voto per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra. La novità è che all’ormai noto elenco di ‘papabili’, si è aggiunto il nome dell’ex sottosegretario ed ex parlamentare del Pd Francesca Puglisi (foto), che nei mesi scorsi aveva criticato pesantemente l’operato dell’amministrazione comunale. Tanto che qualcuno aveva parlato di "fase nuova" della politica cittadina e della necessità di individuare un candidato in discontinuità con Seri e gli assessori uscenti. Oltre a Puglisi, torna il nome della consigliera regionale di M5S Marta Ruggeri, scomparso nell’ultima indagine di fine maggio. Sempre presenti il vicesindaco Cristian Fanesi e gli assessori Samuele Mascarin, Barbara Brunori, Etienn Lucarelli e Cora Fattori.

an. mar.