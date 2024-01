"Altrove si investe nei boschi urbani, qui si tagliano. E il peggio arriverà"

"Un massacro di alberi". "La Voce del Miralfiore", rete di associazioni che comprende "La Lupus in Fabula", "Gruppo Zero", "Lipu", "Sequs" e altri soggetti, interviene sul taglio della giovane vegetazione al parco Miralfiore da parte del Comune per la questione sicurezza, in primis per contrastare lo spaccio di droga: "La questione nasce da lontano: dalla potatura assurda dei cachi, alla eliminazione di una intera siepe di Arancio trifoliato, pianta spinosa dietro alla quale non si nascondevano spacciatori, al massacro di alberi intorno alle nuove recinzioni. Dell’originaria progettazione del Miralfiore è evidente che l’assessore ignora tutto". Quanto ai tagli massivi recenti del sottobosco "si doveva sfoltire pianta per pianta in modo di evitare il ripristino dei filari: è assurdo pensare che le auto debbano passare in mezzo o ogni filare. L’assessore dimostra di non conoscere il Regolamento del Verde Pubblico, dove si dice che la potatura non è necessaria alle piante specie se situate in un parco; questa logica di eliminare il 70% della chioma ha solo l’effetto di ridurre del 70% il servizio climatico che una chioma compie. Altrove si spendono centinaia di migliaia di euro per

piantare nuovi boschi. Boschi Urbani, assessore, basta con questa storia che un parco non è un bosco. Il diradamento è una cosa, il massacro un’altra".

Quanto "ai tubi di cui parla l’assessore – aggiunge “La voce del Miralfiore“ – erano stati stesi per innaffiare una parte del percorso soprelevato, quello con le pietre bianche, perché doveva essere uno spazio fiorito. I tubi esistono da che esiste il parco in accordo con chi gestiva il Parco prima del Comune, da ultimo Marche Multiservizi. Poi i furti reiterati di piante fiorite hanno suggerito di soprassedere e rinviare a tempi migliori; i tubi sono stati utili per conservare una popolazione di “Rospo smeraldino”, sui quali certi politici hanno fatto tanta ironia meschina. La specie è elencata in appendice II della Convenzione di Berna e appendice IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE). Tagliare sottobosco ed alberi ha portato negli ultimi 3 anni ad una riscontrabile diminuzione dello spaccio di droga nella città? Si può pensare a strategie diverse? Che conservi il valore del Parco e persegua la sicurezza? Qual è la percentuale di spaccio che presuntivamente avviene nel Miralfiore rispetto al resto della Città, scuole comprese? Il 10%? Forse meno? E per il resto che si fa, si cercano le “fonti”, chi rifornisce gli spacciatori, ultima ruota di un grande carro? Altra non verità dell’assessore: quando la progettata ciclabile che verrà da via dell’Acquedotto sarà realizzata, dovranno tagliare alberi, quindi gli interventi di taglio ci saranno. E’possibile una gestione meno distruttiva, incompetente, arrogante, del “gioiello verde” della città?"