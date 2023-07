’Alumni’, si radunano gli ex Uniurb Già pronta una valanga di iniziative

"Essere ex alunni della Carlo Bo allunga la vita". È con questo slogan che è stata presentata ieri nella sede dell’università l’associazione Alumni, dedicata cioè ai laureati di ogni età usciti dall’ateneo urbinate. "È qualche anno che lavoravamo a questa associazione – ha esordito il rettore Calcagnini, presidente onorario – con lo spirito di rafforzare i legami e i valori creatisi spontaneamente durante gli anni universitari. Sarà bello ricostituire una comunità che c’era e che può mantenersi, anche grazie al comune di Urbino, con cui speriamo di creare eventi inevitabilmente in sinergia con la città". Il prorettore alla terza missione Fabio Musso ha illustrato il neonato consiglio direttivo: presidente è Roberto Manni, CEO di Sauer srl, vicepresidente Giovanni Battista Girolomoni, presidente dell’omonima cooperativa; alla segreteria Lorena Fulgini, manager nel settore del mobile; gli altri due componenti sono Paola Bichisecchi, direttrice di Confindustria Marche e Emanuele Boscarini, manager della System Goup. Fanno parte poi come soci onorari i direttori di dipartimento e il direttore generale dell’ateneo. Sono circa centosessantamila i potenziali alumni che potrebbero iscriversi.

"Non pretendiamo di coinvolgerli tutti – ha detto Musso – ma cercheremo di trovarli". Il professor Marco Cioppi, delegato dal rettore alla costituzione dell’associazione, ha aggiunto: "La maggior parte del lavoro di Alumni si svolgerà online, ma i campi d’azione sono tantissimi. Si va da agevolazioni per acquisti, uso biblioteche, certificazioni di lingua, trasporti e ristorazione, a erogazione di borse di studio e realizzazione di attività culturali.

Ci saranno anche attività più ricreative, come reunion periodiche a Urbino. Abbiamo creato delle sotto-community che raggruppano i soci per area di studi o per zona geografica, in modo da facilitare scambi tra loro. Poi faremo attività di supporto come orientamento professionale e incontri col mondo del lavoro con webinar tenuti da soci che oggi sono imprenditori. Faremo infine un archivio degli eventi passati che potranno essere rivisti dagli alumni".

Il neopresidente Roberto Manni ha ribadito che "lo scopo dell’associazione è fare network, aiutare la formazione continua dei professionisti sul modello delle università anglosassoni. In sintesi, agevolare lo scambio società-università.

Ci si può iscrivere online su alumni.uniurb.it e già abbiamo 450 iscrizioni".

Giovanni Volponi