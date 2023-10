Alunni albanesi alla mostra a Gimarra

Dalla passione per la fotografia di un immigrato albanese perfettamente integrato in città, un’opportunità di crescita per tanti piccoli fanesi migranti di seconda generazione. L’idea è di Klarita Grazhdani, mediatore interculturale dell’Ats6 Fano, che ha colto l’opportunità della rassegna fotografica "Fano e dintorni, immagini del territorio" organizzata nella Sala Polivalente di Gimarra, per portare i piccoli allievi della scuola albanese "Migjeni" di Fano a un confronto con il fotoamatore Agim Vela. In lingua albanese.