Alunni alla scoperta della Benelli: l’ultima tappa

Dopo avergli dedicato la sua prima pagina del Campionato di giornalismo scolastico del "Carlino", pubblicata proprio qualche giorno fa, la scuola media "Leopardi" di Pesaro ha organizzato l’incontro conclusivo di un percorso di ricerca storica sulle Officine Benelli di Pesaro. Hanno partecipato all’appuntamento nella sede di via Mantegazza, accolti dalla dirigente Valeria Leonessa, Mauro Sanchini, già ex pilota di moto, oggi giornalista e apprezzato commentatore tecnico su Sky del campionato mondiale di MotoGP, Paolo Marchinelli, presidente del Museo delle Officine Benelli e Walter Panaroni, anche lui del Museo, la docente Elisabetta Paoletti coordinatrice del progetto, altre docenti interessate, gli studenti delle classi 3ªA, 3ªB, 3ªF che sul progetto hanno lavorato (nella foto). A portare il saluto e l’apprezzamento del Comune per la bella iniziativa realizzata alla "Leopardi" su una delle realtà storiche più importanti della città, è stata l’assessore Camilla Murgia.