Alvarez: "Londei ha colto il rapporto città-studenti"

Giovanni Alvarez lancia un assist a Giorgio Londei. Dopo l’uscita di ieri sul decalogo per la città e la sua non intenzione (solo per ora) a non schierarsi e candidarsi il rappresentante in Consiglio comunale della comunità studentesca condivide diversi passaggi. "Non posso non commentare i contenuti esposti dal movimento civico Urbino e il Montefeltro, sottolineando come le proposte su Università, e istruzione in generale, mi trovano pienamente d’accordo. Il presidente Londei e gli altri membri del movimento hanno colto nel segno trattando il tema dell’università inserendolo in una visione sistemica legata alla città stessa, non tralasciando l’importanza che l’ateneo ha anche nello sviluppo dei borghi e uscendo dalla visione che quest’ultimo sia circoscritto all’interno delle mura e debba circoscrivere lì anche le sue attività. Altro aspetto particolarmente apprezzato – prosegue Alvarez – è stato quello legato al rapporto tra l’Università e il mondo dell’imprenditoria, necessario per la creazione di opportunità nel post-laurea. Opportunità che consentano loro di rimanere nel territorio dando un contributo economico, culturale e sociale diventando o restando cittadini residenti".

fra. pier.