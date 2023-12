Alvarez: "Non emigrare è un diritto per i giovani"

Urbino ha bisogno di ritrovare attrattività e, per farlo, deve partire dalla garanzia del diritto a non migrare delle nuove generazioni, costruendo opportunità per loro. Lo sostiene Giovanni Alvarez, presidente del Consiglio degli studenti dell’Università Carlo Bo: "In questi 10 anni c’è stato un progressivo declassamento di Urbino da città europea a realtà sempre più provinciale, con una diminuzione di opportunità, servizi e collegamenti. A questo si somma uno spopolamento che risiede in due ragioni principali: il più basso tasso di ricambio generazionale della provincia e mancanza di appetibilità e prospettive lavorative per i giovani locali, che spesso si formano nel nostro ateneo e poi portano queste conoscenze altrove. Partendo da tale malcontento, occorre sviluppare politiche che puntino ad arginare l’emorragia. Il primo obiettivo di un’amministrazione dovrebbe essere ripartire dai giovani, creando opportunità lavorative e imprenditoriali. Si dovrebbe cominciare a pensare a una massiva applicazione del fondo di garanzia giovani dell’Unione europea, così da metterli maggiormente in contatto con le imprese. Pensare anche, ad esempio, di incentivare l’imprenditorialità con bandi specifici, per la creazione di realtà artigiane under 35 che tramandino le tipicità territoriali in campo enogastronomico e agricolo, magari proponendo affitti calmierati in strutture di proprietà del Comune per i primi anni di attività. Oggi, per rendere Urbino sempre più viva, c’è bisogno di fornire servizi e opportunità, non vincoli. Per incentivare la natalità servono misure come buoni baby sitter, per redditi sotto a una certa soglia, o potenziamento degli asili nido. Le giovani coppie, e non solo, hanno anche necessità di case a prezzi accettabili. Per questo, bisogna aiutare chi affitta, abbassando la tassazione con decontribuzioni su Irpef e Tari".

n. p.