"Alzate tutti insieme le matite". Il Liceo artistico accoglie gli alunni

Il nuovo anno scolastico è partito e il Liceo artistico, che festeggia il secolo dalla fondazione, ha accolto le classi prime e terze (che nel triennio scelgono un indirizzo) con una speciale ‘cerimonia’. "L’obiettivo è porre le basi di un percorso sereno e proficuo – spiega la preside Lucia Nonni –, conoscersi reciprocamente e conoscere l’ambiente. Tanti i volti diversi, tra cui una variegata rappresentanza del Montefeltro storico, passando per la Romagna fino a San Marino, accumunati dalla passione per l’arte. E così, per essere anche loro ‘parte di questa storia’ centenaria, grazie a un’idea del prof. Passanisi, gli alunni sono stati invitati ad alzare tutti insieme le matite appuntite, perché ‘fare la punta’ era il primo esercizio richiesto più di un secolo fa ai nuovi studenti della Scuola del Libro. Varie le attività proposte: dall’orienteering in centro con l’associazione Picchio Verde alla visita della mostra su Federico Barocci, fino all’incontro con lo scrittore Giovanni Volponi, che ha raccontato, con La corte dei complotti, le disavventure di un adolescente famoso, Oddantonio da Montefeltro, primo duca di Urbino. Ma l’accoglienza prosegue sempre".