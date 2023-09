Alzheimer: Gruppo Abc a Tavoleto per aiutare i parenti dei malati

Un aiuto concreto a chi è a contatto con malati di Alzheimer. L’Ambito Sociale 5, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Tavoleto, nella persona del suo consigliere Ilaria Pacifico (nella foto), ha creato un progetto per aiutare i familiari di persone affette da demenza e Alzheimer, ritenendo indispensabile avviare delle politiche di sostegno pensate e dedicate proprio a chi per primo sostiene da vicino queste persone.

"Nelle nostre zone siamo sguarniti di centri sull’Alzheimer e spesso le famiglie che si trovano ad affrontare questa malattia non sanno a chi rivolgersi – spiega il sindaco Grossi –, questo progetto può rappresentare un supporto importante".

Nel "Gruppo Abc", questo il suo nome, sotto la guida di un conduttore esperto, le persone in contatto con i malati, i cosiddetti caregivers, porteranno le proprie difficoltà e, partendo sempre dalle proprie esperienze personali e dalle conversazioni difficili, in un cammino di sei incontri a cadenza quindicinale, apprenderanno l’Approccio Capacitante, una tecnica specifica utile in queste situazioni.

I partecipanti, tramite uno specifici metodi e modelli, avranno l’opportunità non solo di confrontarsi con il gruppo nella condivisione delle proprie difficoltà, ma diventeranno dei curanti esperti nell’uso della parola imparando come tenere aperto e vivo il canale comunicativo. Il primo Gruppo Abc, condotto dalla dottoressa Ilaria Pacifico, partirà a gennaio 2024 e si terrà a Tavoleto presso la sala multifunzionale.

