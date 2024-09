Alzheimer, incontro a Urbania con famiglie, medici e studiosi

Un incontro per vivere bene e a lungo: torna ad Urbania "Meravigliosa...mente", l’evento ormai annuale organizzato dall’Associazione Alzheimer Italia, Avulss e amministrazione comunale. Nella sala consigliare sabato 28 alle 16,30 si ritroveranno medici, studiosi, operatori e famigliari per la quinta edizione di questo convegno che affronterà il tema della prevenzione. "Invecchiare è un processo naturale che però richiede impegno se si vuole vivere bene e vivere a lungo -spiegano gli organizzatori-. Verranno presentati interessanti progetti, come quello del Caffè Alzheimer, illustrato dalla dottoressa Roberta Osti: si tratta di un servizio rivolto a malati di Alzheimer e altre demenze ed ai loro famigliari. Il Caffè Alzheimer può essere definito come un luogo sicuro nel quale si respira un’atmosfera rilassata e accogliente, nel quale i partecipanti possono esprimere se stessi, essere ascoltati e trovare conforto nella loro lotta contro l’isolamento e la solitudine. Questo aiuta tutti poiché fornisce informazioni sugli aspetti medici e psicosociali della demenza, offre la possibilità di parlare apertamente dei propri problemi e promuovere la socializzazione attraverso attività ludiche e di fitness".

Tra i relatori anche Franco Pesaresi, direttore dell’Asp di Jesi con un intervento sulla prevenzione della non autosufficienza e le strategie che la sanità pubblica mette in atto, Antonio Cherubini, primario di accettazione geriatrica d’urgenza che parlerà dell’importanza dell’attività fisica e dell’invecchiamento in salute. Chiusura affidata alla dottoressa Sara Secondini, presidente dell’associazione Alzheimer Marche con le tantissime iniziative promosse e l’importanza di avere un punto di riferimento nel percorso della malattia soprattutto per i famigliari dei malati di Alzheimer.

Andrea Angelini