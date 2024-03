Alzheimer, sos alla politica: "Ci serve il vostro aiuto"

"La costruzione di un centro residenziale per malati di Alzheimer è una questione umanitaria". Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano rilancia il progetto di una struttura da 60 posti letto da costruire, in via San Michele, nel terreno attiguo al centro diurno Margherita. Poi si rivolge ai candidati sindaci: "Non possiamo farlo da soli, c’è bisogno dell’impegno di tutti". L’appello è stato lanciato da Gragnola ieri pomeriggio in occasione del convegno "Demenze. Un’emergenza trascurata" che si è tenuto nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.

"La lotta contro la demenza – spiega – è una sfida che ci tocca da vicino. Le cause sono molteplici, è certo che l’invecchiamento costituisce il fattore di rischio più importante. L’andamento della speranza di vita nel mondo in poco più di 100 anni, dal 1900 al 2021, è passata da 30 a 71 anni, e in Italia da 41 a 83 anni. Siamo il Paese dove mediamente si vive più a lungo. E all’interno del nostro Paese, le Marche sono una delle regioni con la più alta percentuale di anziani con aspettative di vita tra le più alte nel mondo". Gragnola considera "allarmanti" di dati su demenze e Alzheimer: 30mila nelle Marche, 5mila nella nostra provincia e 1.200 Fano.

Presidente Gragnola perché dopo quasi 12 anni non si è ancora riusciti a costruire il centro residenziale per l’Alzheimer?

"Mai alcun impegno in questo senso ha assunto la Fondazione, 12 anni fa abbiamo costruito il centro Alzheimer diurno, un eccellenza nel panorama nazionale. La Fondazione con la cessione della casa di riposo don Tonucci si è assunta l’onere di costruire il centro natatorio, impegno che ha onorato investendo risorse aggiuntive (7milioni e mezzo di euro a fronte degli iniziali 5 milioni ndr)".

Lei sostiene che senza il convenzionamento regionale dei posti letto, non si troveranno mai investitori: conferma?

"Il convenzionamento è condizione necessaria per consentire la sostenibilità delle rette da parte degli utenti. Senza un impegno politico in questo senso, difficilmente si potrà pensare alla realizzazione di un centro residenziale".

A farsi carico dell’opera non potrebbe essere la stessa Fondazione, come avvenuto per la piscina o per il centro Margherita?

"La Fondazione ha la disponibilità del terreno attiguo al centro diurno, questa è un’opera di cui ha bisogno la comunità non la Fondazione".

Non potrebbero essere destinati al centro Alzheimer almeno una parte dei 60 posti di Rsa che, non essendo partita la don Tonucci, sono tornati nella disponibilità del Comune?

"Penso di si".

E’ vero che ci sarebbe un fondo pronto ad investire sul centro residenziale per l’Alzheimer?

"Se c’è qualcuno oggi pronto ad investire sul centro residenziale non lo so, vero è che il Fondo Cives, all’atto della cessione della don Tonucci si era preso l’impegno di aumentare i posti nella casa di riposo".

Il Comune, che in questi anni grazie al Pnrr ha investito su tutto, avrebbe forse potuto fare di più per il centro residenziale?

"La lotta contro le demenze è una sfida che ci tocca da vicino, molto più di quanto possiamo immaginare. E’ una causa comune che trascende da ogni possibile divisione: comunità e Amministrazioni devono essere unite su questo progetto. La Fondazione è disponibile a farsi promotrice della realizzazione di una struttura residenziale, ma non possiamo fare questo da soli. C’è bisogno del sostegno e dell’impegno di tutti compresa la classe politica. Insieme possiamo fare la differenza".