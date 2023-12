"Alzheimer, un calvario lungo 17 anni"

di Giorgia Monticelli

"So cosa significa avere un malato di Alzheimer in famiglia. Mia madre se n’è andata nel 2011, dopo ver convissuto con il morbo per 17 anni. Per questo posso dire che iIl vero problema del territorio è che non ci sono strutture residenziali adeguate che possano accogliere i pazienti che vivono questa malattia, che è lancinante anche per i cargiver". Dopo la lettera aperta delle sorelle Mazzanti, che ripercorrevano gli ultimi mesi di vita dell’adorato fratello Fausto malato di Alzheimer da cinque anni, altri trovano la forza di portare la loro esperienza, riguardante le malattie mentali. Lo ha fatto apertamente anche Mauro Ginesi, fanese, che racconta proprio la difficoltà di accoglienza residenziale che, ancora oggi, si registra in tutta la provincia per i soggetti affetti da Alzheimer.

"Non abbiamo ancora strutture idonee per accogliere questi soggetti fragili – spiega Ginesi -, sulla carta queste strutture ci sono e sono ben specificate, ma sul territorio dell’Ast di Pesaro e Urbino ci sono solo due centri diurni, non residenziali: il centro Margherita di Fano con 40 posti e il Giardino dei ricordi di Pesaro con 8 posti. Fausto Mazzanti, se ci fossero state strutture adeguate anche all’accoglienza residenziale e notturna, si sarebbe potuto evitare molta sofferenza".

Mauro Ginesi scopre la malattia della madre nel 1994, quando ancora l’Alzheimer non era riconosciuto, ma "siamo riusciti a farla vivere fino al 2011 grazie alla frequentazione giornaliera nel centro diurno Margherita di Fano, nonostante la mia mamma abbia trascorso il suo tempo nella vecchia struttura, attrezzata però di tanta umanità. Al centro Margherita faceva molteplici attività: dal teatro, al disegno passando per la musica e il canto. I pazienti erano sempre occupati e questo ha fatto sì che mia madre, tra alti e bassi, continuasse a vivere fino al 2011. I veri problemi, però, si vedevano nel week-end, quando il centro era chiuso e mia mamma entrava in uno stato confusionale difficile da gestire, dove era capace di comprenderla solo mia sorella armata di tanta pazienza". Era come se, tornando a casa, avesse perso i suoi punti di riferimento abituali.

Nel 2014 il centro diurno Margherita ha inaugurato la sua nuova struttura "ma purtroppo – prosegue Ginesi – il progetto è rimasto incompleto in quanto era previsto anche un centro residenziale che poi, per via di alcuni impedimenti dovuti anche alla normativa regionale, non è mai stato portato a termine". Ed è qui, quindi, che arriva la richiesta di Ginesi che ancora, dopo anni dalla morte della madre, comunque si batte per la causa: "Vorrei capire perché non si completa la struttura del centro Margherita di Fano con la parte residenziale. Inoltre, dico alle sorelle Mazzanti di unirsi alla battaglia per avere più strutture specifiche affinché quello che è successo al loro caro non si ripeta. Io – conclude Ginesi – continuerò a farlo, fondando nei prossimi mesi un’associazione capace di accogliere tutti gli ex famigliari che come me si battono per garantire ai malati di Alzheimer una convivenza con la malattia il più possibile serena".