Amadori alla commissione atti: "Ho scoperto tutto dal Carlino"

Massimiliano "Lothar" Amadori è stato ascoltato ieri pomeriggio dalla commissione consiliare controllo atti presieduta da Marco Lanzi. E’ stato il capo di gabinetto dell’ex sindaco Ricci da quando, a marzo 2021, Franco Arceci è andato in pensione. "Come fece Arceci durante la sua audizione – ha spiegato Marco Lanzi al termine della commissione -, così anche Amadori ci ha detto di aver appreso dell’esistenza di Opera Maestra e Stella Polare solo dalla lettura dell’inchiesta del Carlino. Ha inoltre riferito di non essersi mai occupato di sponsorizzazioni".

La nomina di Massimiliano Amadori era stata presentata con un comunicato stampa del 22 febbraio 2021 pubblicato sul sito del Comune. In piena pandemia le foto si facevano con le mascherine e le strette di mano erano un leggero contatto con il gomito. Nello stesso comunicato Ricci esprime parole di encomio nei confronti di Franco Arceci annunciando che sarebbe rimasto gratuitamente in Comune per un altro anno: "È il nostro CR7 – sono le parole di Ricci riportate nel comunicato, un fenomeno della pubblica amministrazione. Sono convinto che lavorerà più di prima. Allo scoppio della pandemia siamo stati travolti. Dopo qualche giorno, qui non c’era più nessuno. Franco Arceci è stato sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. Ed era il primo che sarebbe dovuto rimanere in casa, ma non lo ha fatto perché ha cercato di interpretare lo stato d’animo della città, il suo dolore. Ha anche spiegato a chi lavora qui che l’ufficio del sindaco era l’ultimo che doveva chiudere e che la porta del primo cittadino deve sempre rimanere aperta. Sta qui l’essenza e il valore di Franco. È il nostro CR7, un fenomeno della pubblica amministrazione".