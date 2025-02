Amadori, Casa Vuelle e l’incompiuta: "Ma i 2 milioni dovevano arrivare"

"Rimango sorpreso che il sindaco dica che non paghiamo l’affitto. Perché stiamo già discutendo con il Comune per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti". Così Luciano Amadori, presidente di Casa Vuelle, la società fondata insieme ad Ario Costa e Piero Benelli che avrebbe dovuto gestire la struttura di via Togliatti una volta terminata. Amadori, ex presidente del Consorzio "Pesaro Basket", il gruppo di imprenditori che detiene le quote della società, ripercorre le tappe di una vicenda che lascia molto amaro in bocca: "Perché nei miei anni da presidente del Consorzio avevo sempre detto che una società sportiva deve avere una casa sua e che sarebbe stato il mio sogno lasciare alla città una struttura del genere. Invece, purtroppo, temo che non se ne farà più niente". Il perché va ricercato alle origini: "Noi come Vuelle avevamo partecipato a un bando, che abbiamo vinto, e che prevedeva un investimento di oltre due milioni da parte del Comune per ultimare i lavori di quella struttura. Non si sta parlando quindi di una promessa dell’ex sindaco Ricci, ma di un documento scritto".

"A quel punto - prosegue Amadori -, io, Benelli e Costa ci siamo messi alla ricerca di un gestore per la piscina che abbiamo trovato e di cui siamo molto contenti, la Nuova Sportiva di Ferrara, perché ha restituito un servizio molto importante alla città. Il prosieguo del progetto prevedeva che nel giro di un paio d’anni l’impianto sarebbe stato completato con un centro medico fisioterapico al piano superiore insieme ad una palestra per cui c’era già la fila per gestirla, e poi un bar-ristorante destinato a diventare anche la club-house dei nostri tifosi. Insomma la struttura si sarebbe auto-finanziata con queste attività e con il ricavato avremmo pagato l’affitto al Comune, già concordato nel contratto. Ma come possiamo farlo se queste attività non ci sono e forse non ci saranno mai?".

Insomma, un’incompiuta. Fortunatamente, invece, il centro federale di fronte alla piscina va avanti per conto suo grazie ai fondi per il Pnnr e sarà terminato entro l’estate: all’interno, se ci sarà spazio, potrebbe andarci anche la sede della Vuelle, oggi in via Bertozzini.

Nel frattempo il centro destra attacca: "La vicenda della piscina di via Togliatti rappresenta l’ennesima dimostrazione della gestione fallimentare delle risorse pubbliche da parte della precedente amministrazione guidata da Matteo Ricci - scrivono i consiglieri comunali del Centrodestra di Pesaro -. Da modello nazionale come veniva etichettato da Ricci nel 2022 siamo passati al disastro epocale con un cantiere a metà, la mancanza di risorse per completarlo e l’assenza di una strategia. Con le dichiarazioni del sindaco Andrea Biancani, si certifica definitivamente un errore politico e amministrativo che ha bruciato 7 milioni di euro senza portare a compimento il progetto. Biancani ha ammesso che i 2 milioni di euro promessi per completare l’impianto non ci sono. Questo - conclude la nota - significa che l’assessore Riccardo Pozzi, che nella passata legislatura garantiva il recupero delle risorse, ha venduto fumo per coprire la fallimentare strategia del suo sindaco. Di fatto, Biancani sconfessa il suo predecessore e certifica l’inaffidabilità della precedente giunta che però ha riconfermato in blocco con una Giunta fotocopia. A questo punto il sindaco la smetta di tenere il piede in due staffe e sfiduci gli assessori colpevoli di questo disastro annunciato".

Elisabetta Ferri