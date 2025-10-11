Amadori e le due verità. Centrodestra all’attacco: "In Commissione negò di sapere delle associazioni"

Ci sono due versioni che oggi si guardano allo specchio e non si riconoscono. Da una parte quella raccontata in Consiglio comunale da Massimiliano Amadori, ex capo di gabinetto del sindaco Ricci e tutt’ora nello staff di Biancani; dall’altra, quella che emerge dall’informazione di garanzia notificata mercoledì scorso nell’ambito dell’inchiesta Affidopoli. Due ricostruzioni che descrivono lo stesso periodo e lo stesso ufficio, ma con sfumature quasi opposte.

Il 30 ottobre 2024 Amadori venne ascoltato in Commissione Controllo e Garanzia, presieduta da Marco Lanzi, per chiarire il ruolo delle associazioni Opera Maestra e Stella Polare nella gestione di eventi e progetti comunali. E’ lo stesso Lanzi, consigliere d’opposizione di Pesaro, Svolta! A ricostruire quelle dichiarazioni. "Sia Franco Arceci sia Massimiliano Amadori, durante le rispettive audizioni davanti alla Commissione dichiararono: di non aver mai sentito nominare le associazioni Opera Maestra e Stella Polare prima dell’inchiesta condotta da Il Resto del Carlino; di non essere a conoscenza di eventuali sponsorizzazioni concesse alle suddette associazioni in relazione agli affidamenti diretti loro assegnati. In particolare, Amadori precisò di essere stato interpellato soltanto in occasione del Palio dei Bracieri da Stefano Esposto, per risolvere alcuni problemi autorizzativi con la Soprintendenza, e di non essersi mai occupato di sponsorizzazioni. Egli spiegò inoltre che, durante i tre anni del suo mandato, il suo ruolo riguardava principalmente i rapporti istituzionali con enti quali Prefettura, Capitaneria di Porto, Consiglio comunale e Quartieri, intervenendo solo in caso di problematiche organizzative legate agli eventi. Le registrazioni integrali di tutte le audizioni svolte dalla Commissione sono state acquisite dalla Procura della Repubblica". Dall’altra parte dello specchio, però, le carte della Procura di Pesaro tratteggiano un’immagine ben diversa. Nell’avviso di garanzia, Amadori è indicato come una figura "pienamente consapevole delle scelte che venivano adottate" e capace di interferire negli iter degli affidamenti, fungendo da cerniera tra il Comune e le due associazioni culturali oggi al centro dell’indagine. Una posizione che, se confermata, lo collocherebbe non ai margini ma al cuore del meccanismo decisionale che gestiva il presunto sistema illecito.

È su questa distanza tra le due versioni che si concentra ora il dibattito politico. "Quanto affermato da Massimiliano Amadori mal si concilia con l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura – sottolineano i consiglieri di FdI - che invece lo vede pienamente coinvolto negli affidamenti diretti. Infatti, il capo ufficio di gabinetto è colui che trasforma gli indirizzi del Sindaco in decisioni operative, nel caso specifico anche colui che dovrebbe aver dato concretezza a quel sistema di affidamenti e di sponsorizzazioni oggi oggetto di approfondimenti. In commissione garanzia, ad eccezione dell’allora Sindaco Ricci che neppure si è degnato di presentarsi a fornire chiarimenti, nessuno di coloro che è stato ascoltato sul tema ha dichiarato di conoscere o di occuparsi di dette procedure. Questa rappresentazione è del tutto inverosimile e per nulla credibile".

Antonella Marchionni