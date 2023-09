Amante dell’arte e del Rof. Cordoglio per Napolitano

Anche la nostra provincia piange Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica morto ieri sera. Il presidente arriva in provincia due volte: nel 2008, il 4 marzo, poi nel 2012, il 25 aprile, anniversario della Liberazione.

Il 4 marzo Napolitano, già 83enne, prima si ferma a Urbino: incontra i sindaci dell’entroterra, visita rapida alla Galleria nazionale delle Marche, poi la promessa di tornare per la mostra su Raffaello, nel 2009. Poi prosegue per Pesaro, per una visita più lunga (foto), con sosta pranzo. Guarda i ragazzi del Conservatorio Rossini che lo acclamano e dice: "Ma cosa faranno tutti questi giovani, a studi finiti?".

Ripete la sua visita a Pesaro il 25 aprile del 2012. Matteo Ricci, allora presidente della Provincia, gli pone sotto gli occhi i problemi più gravi: la solita Fano-Grosseto che non va avanti, il disastro del nevone avvenuto pochi mesi prima. Ha detto Ricci ieri: "L’Italia perde uno straordinario uomo di Stato e di cultura. Aveva un forte legame con Pesaro: assiduo frequentatore del Rof, è stata una grandissima soddisfazione vederlo come membro d’onore del comitato per le celebrazioni in vista del 150° rossiniano, ed è stato motivo d’orgoglio averlo tra i protagonisti della legge speciale che nel 2019 ci ha consente di inaugurare il Museo Nazionale Rossini".

E il Presidente onorario del Rof, Gianfranco Mariotti, sottolinea: "Giorgio Napolitano è stato un grande amico della nostra città e mio personale. In particolare lo era del Rossini Opera Festival, di cui fu estimatore e sostenitore sin dalle sue prime edizioni, non facendo mai mancare la sua assidua presenza nei vari ruoli istituzionali ricoperti, finché l’età glielo ha consentito".