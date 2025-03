Amatori Hockey Pesaro esce a testa alta dallo scontro in Emilia con la seconda classificata

L’Amatori Hockey sui pattini a rotelle di Pesaro che gioca nel campionato di serie B, esce a testa alta dallo scontro in Emilia con la seconda in classifica. I biancorossi infatti hanno perso per 5-4 contro la Scandianese.

Primo tempo un po’ titubante dei marchigiani che vanno subito in svantaggio con una sfortunata autorete con una pallina deviata su un tiro destinato a uscire dalla traiettoria della porta. Locali che poi vanno poco dopo sul 2-0 con un tiro accompagnato di Ganassi. Barberi accorcia le distanze su rigore per i rossiniani, prima del 3-1 dei locali con cui si chiude il primo tempo.

Nella seconda parte l’Amatori Pesaro subisce altre 2 reti che portano gli scandianesi avanti sul 5-1, prima di una grande reazione marchigiana che nel giro di 10’ va 3 volte a segno. Il risultato è quindi 5-4 con partita completamente cambiata e Pesaro che crea alcune occasioni per pareggiare nell’ultimo quarto. Finisce con una sconfitta, ma con la consapevolezza di aver raggiunto un ulteriore step.

b. t.