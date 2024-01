Amatori, la stagione parte male. Correggio passa al PalaBorgo

Il campionato di serie B dell’Amatori Hockey a rotelle inizia con una sconfitta. Un debutto amaro quello casalingo con il Correggio che è passato a Pesaro al PalaBorgo con il punteggio di 2-3. Dopo un buon percorso in Coppa Italia, nella prima di campionato l’Amatori Pesaro si arrende e perde di misura con gli emiliani. Buono l’approccio alla gara: i locali si portano infatti in vantaggio 2-0 con la doppietta di Filippo Roberti. Correggio però reagisce e trova il pari con due tiri dalla distanza, il secondo con una sfortunata deviazione di un giocatore pesarese che inganna il portiere Giraldo. Nella ripresa i biancorossi calano d’intensità e i correggesi ne approfittano realizzando la rete della vittoria e conquistando i 3 punti in palio. "La partita di esordio di campionato lascia un po’ di rammarico – commenta il diesse Attilio Benoffi –, perché era una gara che all’inizio avevamo fatto nostra e che poi ci siamo fatti scivolare via, subendo un po’ la freschezza dei giovanissimi avversari di Correggio che comunque si sono dimostrati molto preparati e questo già ci dà la misura della difficoltà del campionato che andremo ad affrontare". Il dirigente pesarese chiude: "Per noi, comunque, il più grande obiettivo di questo campionato è quello di far crescere i giovani, ed anche giovanissimi e la doppietta di Roberti è già un buon segnale". I marchigiani sono ora desiderosi di un pronto riscatto. Nel prossimo weekend l’Amatori è impegnata nella trasferta di Modena. La partita sarà domenica 28 gennaio alle 18.

b.t.