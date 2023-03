Amazon, c’è una pesarese dietro l’operazione Jesi: "Ora mini-hub pure qui"

Ancona-Roma. Estate 2019. In una macchina diretta nella capitale per lavoro Isabella Avantifiori, 47 anni, imprenditrice esperta di logistica, e un avvocato, Federico Gori. Entrambi pesaresi. "Passiamo davanti all’interporto e mi chiedo: come si fa a lasciare un posto come questo nel pieno abbandono?" racconta Isabella Avantifiori. E che succede? "Che ci torno per due weekend di seguito con mio marito per un sopralluogo di tutta la zona, e abbiamo triangolato su interporto, aeroporto e porto". Che sono lì da un po’ di anni... "Vero, ma poi mi è venuta l’idea di collegare questa felice situazione logistica con Amazon". Lei ha contatti con Amazon? "Nessuno". E cosa ha fatto? "Ho iniziato a inviare mail alla sede italiana per molti mesi. Nessuna risposta". Questa si chiama costanza, o no? "Certo, e devo dire grazie al mio personal trainer psicologico che è un mio collaboratore di Senigallia, Pasquale Bencivenga". Veniamo al sodo, quando si apre il mar... Rosso? "Quando mi è venuto in mente, come un’illuminazione, un amico conosciuto a Roma". E chi è? "Un alto ufficiale dei marines che segue e organizza tutte le missioni all’estero per l’esercito americano". E’ andato a parlare direttamente con Bezos? "Niente di tutto questo. Ha...