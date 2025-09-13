Amazzone ferita sul San Bartolo: i difficili soccorsi nel sentiero impervio

Pesaro, 13 settembre 2025 – Una passeggiata a cavallo tra i boschi del San Bartolo si è trasformata in un imprevisto pieno di paura. Nella prima mattinata una donna è rimasta ferita, colpita alla testa da un ramo lungo uno dei sentieri che attraversano il parco naturale. La richiesta di aiuto è arrivata poco dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pesaro insieme al personale del 118.

Per raggiungere l’infortunata è stato necessario attivare le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), riservate agli interventi in zone difficili: la donna, infatti, si trovava a circa 250 metri di distanza dal punto accessibile ai mezzi di emergenza, lungo un tratto impervio che rendeva impossibile l’avvicinamento con l’ambulanza. I soccorritori hanno dovuto procedere a piedi, trasportando l’attrezzatura necessaria.

Una volta raggiunta, la donna è stata stabilizzata, imbracata e caricata su una speciale barella. A quel punto è iniziato il trasporto a spalla lungo il sentiero, un’operazione complessa che ha richiesto tempo e coordinamento tra i pompieri. Dopo circa 250 metri di percorso, l’infortunata è stata affidata ai sanitari del 118, che l’hanno caricata in ambulanza e condotta all’ospedale di Pesaro per gli accertamenti e le cure.