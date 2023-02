Ambientalisti: "Installare telecamere per punire il getto selvaggio di rifiuti"

Cassonetti smart dotati di videocamera contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti nelle isole ecologiche e per incrementare la percentuale di raccolta differenziata. E tariffe puntuali e più premianti per gli utenti più efficienti. E’ quanto chiedono le associazioni ambiantaliste all’amministrazione comunale fanese e ad Aset spa, in una lettera aperta in cui elencano i difetti dell’attuale sistema di raccolta sottolineando come "solo migliorando la qualità della raccolta differenziata e la quantità, in percentuale sul rifiuto avviato allo smaltimento, sarà possibile scongiurare la costruzione di un inceneritore nel territorio regionale". "Da ormai tre anni - scrivono -, le percentuali di raccolta differenziata sono stabili tra il 74 e il 75% sul totale dei rifiuti urbani prodotti nel comune di Fano (dati 2019-2021); Il quantitativo prodotto pro-capite annuo è pari a 588 kg (anno 2021), ben al di sopra della media regionale (518 kgabanno) e superiore alla media di tutte le province della regione".

Per gli ambientalisti , infine, "l’applicazione di una tariffa puntuale, secondo il peso o il volume dei rifiuti conferiti, insieme ad un efficace sistema di controllo sulla separazione dei rifiuti, offrono diversi vantaggi individuali e collettivi come: diminuzione della produzione di rifiuti, migliore qualità e maggiori percentuali di raccolta differenziata e quindi di riciclo, minori costi per gli utenti virtuosi che possono beneficiare di una tariffa agevolata".