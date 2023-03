Ambientato a Urbino il giallo della Minguzzi

“Tanto la notte capirà“ è il titolo del primo romanzo della scrittrice bolognese Anna Minguzzi, volume che è stato presentato a Urbino alcuni giorni fa, edito da Argento Vivo (130 pagine, 15 euro, ordinabile il libreria e nei principali store online). Il genere giallo si fonde con il romanzo di formazione e la letteratura per ragazzi in questo testo che tra le caratteristiche principali ha quella di essere ambientato nella città ducale.

Come mai Urbino a fare da sfondo?

"Sono legatissima a Urbino, ci vengo ogni anno fin da bambina, perché i miei avevano una cara amica urbinate. Potrei definirla la mia seconda casa".

La trama del libro risente di questo legame?

"Molto: non ho potuto fare a meno di citare tanti luoghi a me cari, dal platano di via Valerio alla fortezza, dai vicoli alla zona fuori le mura. Ma essendo un giallo, anche l’inquietante via Volta della Morte".

Se è un giallo c’è un mistero.

"Il libro parla di Caterina, una adolescente milanese che giunge a Urbino per un tranquillo weekend col padre. La trama subisce subito un’accelerazione col la sparizione improvvisa del padre, in seguito alla quale Caterina inizia un’indagine autonoma e parallela a quella dei carabinieri scoprendo tante cose che ignorava, sia della vita paterna, sia del mondo".

In che senso?

"Caterina si trova sola e abbandonata in una città ignota, dunque dovrà fare i conti con una serie di esperienze, positive e negative, che in un modo o nell’altro la fanno crescere e maturare".

Sarà sempre sola nell’indagine?

"No, a lei si affiancherà un misterioso ragazzo, che l’accompagnerà ambiguamente per vari giorni; poi c’è l’amica e compagna di classe con la quale si sente costantemente ma solo al telefono, essendo a Milano. Sarà a volte la sua “coscienza“, altre volte la valvola di sfogo nei momenti di sconforto. Poi, tante altre figure ruotano attorno alla trama, alcune inquietanti, altre meno".

La musica ha un posto importante nel libro.

"Sicuramente, non poteva essere altrimenti: sono una amante della musica e lavoro con essa in vari modi, per cui ogni capitolo ha il titolo di un brano di una rock band, gli Alias, mito di Caterina nella finzione ma realmente esistiti a Bologna diversi anni fa. In più, la musica accompagna in maniera sinistra l’evento della scomparsa del padre".

“Tanto la notte capirà“… cosa?

"Eh… la notte in un giallo è fondamentale. Di notte avviene la sparizione da cui tutto ha inizio e la notte, forse, rivelerà qualcosa. Ma per saperlo, occorre leggerlo".

Giovanni Volponi