Ambiente e cambiamento climatico: incontri organizzati dai Verdi

Dal meteorologo e conduttore Tv, Paolo Sottocorona (foto) a Vandana Shiva, attivista politica, ambientalista di fama internazionale, passando per l’intellettuale Grazia Francescato già deputato alla Camera, leader di Wwf Italia; presidente dei Verdi dal 1999 al 2001: sono solo tre dei molti personaggi significativi – in grado, cioè di orientare il dibattito ambientalista e approfondire tematiche relative al cambiamento climatico – invitati a Pesaro dall’assessore Maria Rosa Conti, in occasione dell’anno da Capitale della cultura 2024.

Il primo appuntamento dei quattro in calendario fino a maggio sarà la due giorni di febbraio – domani e sabato – tra Villa Caprile, la sala Pierangeli in Provincia e la chiesa dell’Annunziata. Domani alle ore 17,30 spetterà all’architetto Roberta Martufi battezzare la nuova rassegna culturale. L’architetto, nel moderare il dibattito al convegno “Cambia il clima, cambia la musica“ introdurrà Conti e gli ospiti Vittorio Pavoncello, regista, e Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe, nel salone nobile di Caprile, già villa soriana. Cioè? "Deriva dal nome di Soria – spiega Martufi –. Evoca un costume cinquecentesco, raccontato nel testo letterario di Ludovico Agostini custodito all’Oliveriana. 11 giovani nobili pesaresi impiegavano il tempo nell’otium latino tra arte, scienza e natura, migrando da una villa soriana all’altra, tutte sul San Bartolo". Dalle 9,30 del 24 febbraio in Provincia si terrà il dibattito per un manifesto provinciale per il clima con interventi di Sottocorona, Sergio Ulgiati, prof università Partenope di Napoli; Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino e Roberto Malini autore con Patronelli del video “Io sono Riceci“. Alle 18 del 24 nella chiesa dell’Annunziata si terrà il concerto “Musica per cellule“ di Emiliano Toso.

s.v.r.