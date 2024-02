Ambulanti: gli alimentari traslocano. Conto alla rovescia al mercato: "Solo danni, perderemo clienti"

Al mercato settimanale il trasloco delle bancarelle di alimentari da piazza Bachelet al parcheggio di San Decenzio è imminente: la nuova dislocazione partirà dal 20 febbraio. Ieri la quarantina di ambulanti coinvolti dalla novità, per niente contenti della decisione presa dall’amministrazione, lavoravano a denti stretti. "Devo dire che le cose vanno bene anche quando vanno male?" commentava ieri Ilia Cancellieri, la quale con 55 anni di mercato sulle spalle è tra le veterane al pari di Tilde, produttrice della porchetta Baiata –. Tutte le volte che ti sposti c’è clientela persa. Ci vorranno due anni per riprendere il giro. Per noi è solo uno svantaggio. Certo è che quando loro decidono una cosa, ti buttano dove vogliono. Nessuno pensa a noi". Alfredo, nipote di Ilia, dall’altro capo del bancone di frutta e verdura, strilla una cosa che molti pensano: "siamo stati abbandonati", mentre il cugino Ivan, è rassegnato. Con sarcasmo gira verso l’alto il pollice: "La nostra è una vita di sacrifici. Ci resta la speranza che vada bene anche di là: qui si lavorava forte". Anche i fratelli Magalotti non hanno dubbi: "Ha ragione Ilia – dice Decio, mentre gli altri Gabriele e Novario continuano a servire –. Ci allontaniamo dal centro e dovremo cambiare clientela: il vecchietto farà fatica a farsi la discesa di via Ondedei, sia a piedi e tanto di più in bicicletta. Ilia ha 40 anni di esperienza, noi 39: più ci allontaniamo dal centro e peggio è. Tra i nostri clienti più affezionati sono tanti quelli che ci preferiscono perché vengono a piedi evitando di impazzire a trovare parcheggio".

Il fatto che ci sia un’area di sosta praticamente nuova, con 250 posti auto davanti al cimitero che serve il mercato settimanale non rassicura. "Dicono che sia grande – testimoniano in diversi –, ma i nostri clienti ci dicono che la sera è occupato dai residenti e di fatto al mattino le auto in sosta le trovi anche nei parcheggi, sotto l’antennone dove vogliono trasferire noi. Questo vuol dire che ci saranno sempre meno posti, rispetto a quelli che servirebbero in quell’area. Chi parcheggerà a piazza Bachelet non verrà a fare la spesa in via Mirabelli".

Francesco Borgogelli, altro ambulante storico, ha proprio le foto delle auto parcheggiate anche ieri mattina. La stizza degli ambulanti è scattata, poi, davanti ai minuscoli manifesti che l’amministrazione ha fissato sui vari lampioni per segnalare al pubblico la novità del trasloco. Risultato? La maggioranza dei manifestini ieri era dietro ai camion frigo degli ambulanti, nascosti alla vista. "I cartelli sono invisibili. Cosa è, una presa in giro?" osserva chi ne vorrebbe dire tante, ma si contiene. "Avevano assicurato che ci avrebbero messo i cartelloni in tutta Pesaro per informare le persone. Tra due settimane saremo di là e non hanno mantenuto la promessa: la gente non lo sa" sbotta Mattia Gramolini, venditore di gastronomia, salumi e formaggi di seconda generazione. "Ci auguriamo che almeno il 13 febbraio l’amministrazione si impegni – osserva Tilde Baiata –: per trovarci non basta mica sentire il profumo".