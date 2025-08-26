Ambulanti, scatta la protesta: "Al S. Decenzio non si può lavorare con l’acqua fino alle caviglie"

"Con l’acqua alle caviglie gli ambulanti non possono lavorare. L’amministrazione o chi di competenza dovrebbe sistemare il San Decenzio". Valerio Tamburini, referente Confesercenti degli ambulanti del mercato settimanale ha cercato il Carlino per arrivare fino alle orecchie dell’amministrazione comunale. "La nostra categoria è esasperata – testimonia –: abbiamo bisogno che vengano risolti i problemi che penalizzano tanti lavoratori, abituati a fare i sacrifici ma che non vogliono essere presi in giro. L’amministrazione di cose ne ha risolte e siamo contenti, ma quello che non accettiamo è che il resto delle criticità non vengano risolte".

Di quale acqua alle caviglie sta parlando?

"Una ventina di giorni fa c’è stato un temporale estivo. Il San Decenzio in alcuni punti soprattutto si allaga: le caditoie non c’entrano. In Comune a cui abbiamo fatto riferimento ci hanno detto che il problema per cui l’acqua ristagna – fino ad indurre molti banchi a chiudere bottega – dipende dalla carenza di pendenze adeguate che convoglino le acque meteoriche".

Quindi?

"Anche se il temporale estivo dovesse durare trenta minuti gli ambulanti si ritrovano con l’acqua sotto il banco per l’intera mattinata lavorativa. In diversi allora decidono di tornarsene a casa, perdendo la giornata di lavoro perché la clientela è la prima a desistere. Noi chiediamo che l’amministrazione o chi di dovere verifichi i deficit dell’area e li risolva".

Ne avete parlato in Comune?

"Sì. Abbiamo avuto rassicurazioni che ci avrebbero messo mano, ma visti i precedenti vogliamo rendere pubblica la questione".

Quali precedenti?

"La categoria è esasperata perché da circa un anno e mezzo chiediamo agli uffici di ricompattare la dislocazione delle bancarelle. Niente da fare: continuano ad esserci molti buchi tra i vari banchi. L’attuale assetto è dispersivo e abbassa l’appetibilità del mercato: tante persone smettono di girare per via delle tante posizioni vuote".

Ma la riorganizzazione del mercato da parte del Comune è già avvenuta. Non è un caso se gli ambulanti degli alimentari e del fresco non sono più a Largo Bachelet...

"Tutto vero. Grazie a quello spostamento mi risulta che i banchi alimentari lavorino benissimo. Il problema è che non possiamo aspettare altro tempo per ricompattare il resto del mercato. E’ necessaria una semplificazione burocratica su molti fronti. Non è accettabile"

Cosa non sarebbe accettabile?

"Essere vittime della burocrazia comunale. Siamo gli unici ambulanti in Italia a pagare due canoni. Abbiamo protestato perché non c’è mai sembrato equo, ma dal momento che lo dobbiamo pagare che almeno non ci faccino impazzire per pagarlo. Devono sburocratizzare: in Comune ci hanno promesso che avrebbero accorpato i due canoni così da pagare un solo bollettino ed evitare agli ambulanti di sbagliare e mancare le scadenze".

Solidea Vitali Rosati