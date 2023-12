Ambulanza al Pincio

Cadere sul red carpet è l’incubo delle star di Hollywood. E da ieri mattina anche di un’hobbista fanese. Brutta disavventura per la titolare di una delle attività artigianali che fanno parte del mercatino del Natale allestito al Pincio, che ieri mattina è inciampata sul tappeto rosso steso davanti alla fila di casettine (la sua quella centrale) che hanno trovato spazio proprio nel cuore dei giardini Roma, alle spalle della statua d’Augusto.

Erano da poco passate le 10 quando l’anziana è inciampata cadendo a terra, lamentando poi forti dolori a schiena e polso. Poco dopo è arrivata l’ambulanza (in foto) che ha fatto lo slalom attorno al presepe dei maestri carristi per arrivare a soccorrere la donna, trasportata al Pronto soccorso di Fano per gli accertamenti. Polso rotto e insaccamento. Mercatini finiti per lei e feste rovinate. Subito dopo l’incidente, però, la Pro Loco ha provveduto prontamente a rimuovere quel lembo di tappeto dalla suggestiva scenografia natalizia fanese.

