Ambulanza estiva a Gabicce Ecco gli orari in cui è prevista

La Regione garantirà il servizio estivo di ambulanza a Gabicce Mare. Il presidio Potes (Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria) con ambulanza è attivo dall’altro ieri e lo sarà fino al 15 settembre dalle 8 alle 14 e poi dalle 18 fino a mezzanotte.

"Ci è stato anticipato – commenta il consigliere regionale Andrea Biancani – che gli uffici stanno per confermare anche l’attivazione della Guardia medica turistica, ma solo per un paio di ore al giorno, non avendo trovato abbastanza medici disponibili a prestare servizio a Gabicce. La parziale attivazione è comunque un segnale di attenzione ma non è sufficiente".