Ambulatorio di via Commandino: "Il water chiuso con un box"

Si è conclusa con l’installazione di un box plastificato con chiusura a soffietto la questione del water in bella vista nell’ambulatorio medico dell’Ast1 in via Commandino, sollevata da Angelo Aucello, segretario Uil Fpl. Dall’azienda sanitaria è arrivata la replica. "Il box attorno al wc è già stato montato giovedì e il water era stato montato mercoledì pomeriggio. Evidentemente la foto è stata scattata in questo breve intervallo quando erano in corso i lavori e non c’era l’attività di laboratorio in corso. L’ufficio tecnico infatti ha lavorato per non intralciare l’operosità del punto prelievi esterno di via Commandino della mattina. Il pomeriggio è terminato il montaggio del box per le attività del venerdì. A breve infatti in via Commandino verrà trasferito il ‘tossicologico’ per permettere alcuni lavori di ristrutturazione del laboratorio di tossicologia ora attivo in via Lombroso".