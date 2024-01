Amga, Comune di Pesaro chiede l’Imu sul parco. Vuole 400mila euro di arretrati

Pesaro, 19 gennaio 2024 – I proprietari dell’area ex Amga sono sotto choc. Pensano di essere su scherzi a parte, non ci credono, anche se devono crederci perché è tutto vero. Il Comune vuole l’Imu arretrata (2016-2020) sull’ex Amga, 12mila metri quadrati di superficie, a destinazione residenziale. I proprietari, quattro ditte che nel 1999 avevano ottenuto quel terreno in permuta proprio dal Comune in cambio di ampi appezzamenti verdi al Miralfiore, non sono più nelle condizioni di accedere all’area perché l’amministrazione ha avviato dal 2018 un progetto di fito bonifica per sciogliere gli idrocarburi presenti e dispersi nel sottosuolo. Per cui, ora, nell’area ex Amga ci sono decine di piante, cespugli, camminamenti, laghetto, fiori e vegetazione spontanea che ne impediscono qualunque utilizzo diverso dal camminarci. Dice Urbano Rombaldoni, della società Arcovallato che è proprietario di metà di quel terreno: "Sono 14 anni che ci prendono in giro e adesso è arrivata la botta finale. Vogliono l’Imu per un terreno che ci hanno preso facendoci ciò che vogliono. Non è nella nostra disponibilità ma ci chiedono di pagare l’Imu per la destinazione residenziale. Solo la mia società, che ha il 50 per cento dell’area, deve versare 201.413,60 euro di Imu. Abbiamo detto no, adesso basta. Qui siamo veramente all’abuso d’ufficio che adesso hanno pure abolito. Non è possibile. Prima il Comune ci dà in permuta un terreno, quello dell’Amga, dicendoci che è ottimo, in centro, di grande valore per costruire tre torri. Nessuno ci informa che sotto erano stati interrati, da prima della guerra a dopo, quintali di idrocarburi. Andiamo a scavare per fare le fondamenta, e viene fuori di tutto. Ci danno la colpa a noi dell’inquinamento, che siamo arrivati per ultimi. Ce l’ha venduta il Comune libera da gravami e invece era carica di gravami tanto da non riuscire a costruire niente".

"Non contenti – dice Rombaldoni – ci hanno imposto di pagare la prima bonifica per 700mila euro, abbiamo sempre pagato l’Imu su un terreno che non è possibile da utilizzare. Personalmente ho già versato fino al 2015 oltre 190mila euro di Imu ma da quel momento in poi il terreno è stato preso dal Comune per bonifiche e installazioni di tutti i tipi. Ci hanno detto che l’ex Amga sarà per sempre un parco. Il Tar ha poi stabilito che il Comune non può procedere in questo modo e allora ci è stato risposto che sarà un bosco per la fitobonifica fino al 2026 ma la destinazione rimarrà sempre residenziale. Solo che non posso farne niente, nemmeno entrarci perché è chiuso. E adesso mi vedo arrivare cartelle esattoriali del Comune per 200mila euro di Imu e Tasi arretrate. E altrettante cartelle saranno arrivate agli altri 3 proprietari. Non solo: verranno inviate cartelle anche per il 2021, 2022 e 2023. Siamo arrabbiati da questo accanimento contro delle imprese che hanno avuto il solo torto di credere nel 1999 alle parole dell’amministrazione comunale di Pesaro che ci ha proposto di cedere i nostri terreni al Miralfiore, per farci il parco, dandoci in cambio l’area dell’ex Amga dicendoci che era pronta per un utilizzo residenziale. Invece, dopo 25 anni, non abbiamo potuto costruire niente ma abbiamo speso centinaia di migliaia di euro in bonifiche, tasse e processi pur sapendo che siamo vittime e non colpevoli. Malgrado questo, continuano a chiederci di pagare l’Imu per un terreno dove ci hanno messo gli alberi e nessuno può entrare. Abbiamo fatto ricorso alla commissione tributaria. L’udienza è stata fissata per il 21 marzo.