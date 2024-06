‘Ami’ a Balduini dei 5 Stelle:: "Incontri solo istituzionali"

Ami Spa risponde tramite Lara Ottaviani, presidente, e Massimo Benedetti, direttore generale, alle dichiarazioni fatte da Roberto Balduini, candidato per i 5 Stelle a sostegno di Federico Scaramucci sindaco a Urbino. "Mi è stato chiesto un incontro “esclusivo“, per affrontare questioni tecniche del trasporto e avere informazioni inerenti il servizio: non capendo il motivo dell’esclusività, ho suggerito di venire in ufficio, come consuetudine – spiega l’ingegner Benedetti –, così Balduini avrebbe avuto l’occasione anche di conoscere la presidente Lara Ottaviani, per la quale, tra l’altro, nutro stima personale e professionale".

"Il direttore generale di Ami è un professionista, stimato in tutta Italia per le sue competenze e per l’esperienza quarantennale, e non ha certo bisogno del mio permesso per svolgere incontri che riguardano il settore del trasporto pubblico locale – aggiunge Ottaviani –: nei tre anni del mio mandato da presidente, tuttavia, abbiamo sempre condotto incontri e attività insieme, per spirito di collaborazione e supporto reciproco. Sulle mie dimissioni dall’incarico di Presidente del Cda di Ami, evidenzio che il Tuel, all’articolo 60, spiega che “Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:… i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia". Il Comune di Urbino è socio di Ami per il 43 per cento, quindi non rientra nella casistica elencata: non esisteva alcun obbligo per le mie dimissioni e nessuno dei soci dell’azienda, ovvero i Comuni della provincia, le ha ritenute opportune. Era invece inopportuno privare Ami della rappresentanza legale, cosa che avrebbe rallentato lo svolgimento della necessaria operatività nell’ambito dell’erogazione del servizio di trasporto pubblico: in questo periodo ho portato avanti, inoltre, progetti importanti mai interrotti, come il continuo e necessario rinnovo del parco mezzi, tutte le attività volte a incentivare l’uso del mezzo pubblico con facilitazioni di accesso come l’Urbino Link, integrazione tariffaria con Trenitalia, la rateizzazione degli abbonamenti di prossima attivazione, il convegno nazionale che Club Italia, con la nostra collaborazione, ha svolto a Urbino con la partecipazione di 130 partecipanti da tutta Italia. Tutte iniziative che ho svolto, tra l’altro, senza una riga di comunicato stampa, nel pieno rispetto delle norme sulla comunicazione istituzionale in periodo elettorale". "Se ce ne fosse l’esigenza le nostre competenze sono a disposizione di tutti – concludono Benedetti e Ottaviani – e fisicamente nella sede dell’Ami".