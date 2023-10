Ami, Ottaviani alla guida per altri tre anni

Lara Ottaviani sarà presidente di Ami per altri tre anni. L’incarico le è stato rinnovato la settimana scorsa dall’Assemblea dei soci, che, contestualmente, ha eletto il nuovo Consiglio d’amministrazione, composto dai confermati Lorenzo Tempesta e Mauro Rossi e dei nuovi Giorgio Baldantoni e Michela Giogli. "Sono fiera della fiducia che mi è stata nuovamente accordata – commenta Ottaviani –. I due anni trascorsi in azienda sono stati intensi e complicati, per una difficoltà inedita per il trasporto pubblico locale, ma anche stimolanti, visti i tanti progetti in elaborazione. Per i prossimi tre, l’obiettivo è guardare con sempre più attenzione alle persone che lavorano in Ami e al servizio che forniamo. Non dimentico le sfide verso l’innovazione, per questo settore, anche in un territorio particolare come la nostra provincia: ci impegniamo a continuare il rinnovo del parco mezzi, arrivare preparati all’introduzione della bigliettazione elettronica regionale e proporzionare i servizi nella maniera più adeguata ai tempi che viviamo, in un continuo dialogo con il territorio". Intanto, ieri la dirigente dell’Istituto comprensivo Volponi, Lorena Farinelli, e gli alunni e le docenti della classe 1A della scuola primaria Piansevero hanno organizzato una cerimonia di ringraziamento per tutti gli operatori degli scuolabus Adriabus. Nicola Petricca