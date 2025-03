Amianto: lavori finiti all’ex fabbrica Carloni. Rimossi 1.800 metri quadrati di lastre

La bonifica dell’amianto dalla copertura dell’ex fabbrica Carloni di Muraglia è conclusa. Ad annunciarlo il sindaco Andrea Biancani, insieme all’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti che ieri, insieme al presidente del Quartiere, Roberto Pascucci hanno verificato la fine delle operazioni.

I lavori erano iniziati il 10 febbraio e sarebbero dovuti durare trenta giorni. Ora, dopo l’allungamento dei tempi di oltre due settimane, "possiamo dire che le operazioni sono finalmente concluse – aggiungono Biancani e Conti –. Ringraziamo i titolari della fabbrica per aver rispettato quanto promesso; grazie alla ditta che ha realizzato le operazioni, la Seta srls, per essere riuscita, con un intervento complesso, a bonificare e mettere in sicurezza l’area. Grazie anche all’Azienda sanitaria territoriale, ad Arpam e alla Polizia locale per il coordinamento. Questo consente, dopo decenni, una maggiore tranquillità per i residenti, il quartiere e di chi lo frequenta, come i ragazzi e le ragazze che vivono il vicino impianto sportivo. È davvero un risultato importante, a cui abbiamo lavorato da mesi, anche attraverso azioni rigorose come le ordinanze emesse".

Le operazioni si sono svolte in due fasi "che la ditta specializzata e autorizzata – spiega l’amministrazione comunale - ha deciso di svolgere totalmente dall’interno dello stabile per venire incontro alle esigenze del quartiere e degli sportivi che lo vivono. Una decisione che ha aumentato ulteriormente la sicurezza delle operazioni".

In totale sono circa 1800 i metri quadrati di lastre in cemento-amianto rimosse e messe in sicurezza. "I bancali contenenti il materiale incapsulato, sono stati perfettamente confezionati e sigillati a norma di legge – prosegue la nota del Comune di Pesaro –. Entro il 3 aprile, tutti i materiali contenenti amianto, saranno caricati e trasportati alla discarica autorizzata "tipo A" della Acta Srl in provincia di Pavia, per il conferimento finale".

Soddisfazione per la fine delle operazioni di bonifica anche da parte del Quartiere, come spiega il presidente Pascucci: "Dopo anni di stallo e battaglie portate avanti dai residenti e dalle famiglie che vivono la zona – dice – mettiamo finalmente un punto alla vicenda".