Amianto nell’officina dismessa "Ecco la soluzione per rimuoverlo"

Lo spettro dell’amianto continua ad aleggiare su Monteciccardo, ma la distanza tra le parole, le ordinanze e i fatti resta purtroppo enorme. Il tema è sempre lo stesso, quello dell’edificio artigianale da anni in disuso di via Marconi. Lì c’è amianto deteriorato ma finora niente è bastato per rimuoverlo: nel 2018 il Comune di Monteciccardo emanò un’ordinanza che intimava la rimozione, opera cui né il proprietario dell’immobile né il curatore fallimentare diedero seguito. E così il problema è rimasto lì, completamente irrisolto, con l’unica differenza che nel frattempo è diventato un problema del Comune di Pesaro dopo il referendum che ha portato alla fusione di Monteciccardo. Ora una proposta la fa Enzo Vagnini, ex sindaco di Monteciccardo negli anni Novanta, poi anche assessore e consigliere, ora consigliere del Municipio. Vagnini propone al consiglio del Municipio una deliberazione di indirizzo volta ad acquistare l’area in cui si erge il capannone tramite il comune di Pesaro e chiedendo un incontro tra Regione, Comune e Municipio allo scopo di trovare una rapida soluzione per lo smaltimento del materiale.

"Rimbalzi di responsabilità come se ne sono visti finora – dice Vagnini – non fanno altro che allontanare la risoluzione del problema. Questa potrebbe essere l’occasione per aprire una modalità operativa che passa attraverso la sinergia tra Regione, Comune e privati, con l’obiettivo di bonificare le zone che troppo spesso rimangono insalubri nel pesarese. La sensazione è che si stia rimandando la soluzione di questo problema per paura di non poter riservare lo stesso trattamento in altri casi analoghi. L’amministrazione di Monteciccardo e i cittadini, i quali hanno promosso una raccolta firme per richiedere la bonifica dell’area, vogliono far parte di un progetto che possa essere un apripista per la tutela della salute pubblica".