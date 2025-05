Amici della lirica. Eletto il direttivo. Tante conferme

Tante riconferme alla guida del Circolo Amici della Lirica "G. Rossini", che ha annunciato la composizione del nuovo consiglio direttivo per il triennio 2025–2028. A seguito della votazione dei soci avvenuta lo scorso 18 maggio, si è ufficialmente insediato il nuovo direttivo, che si pone decisamente nel segno della continuità: confermata alla presidenza Giovanna Franzoni, affiancata da Vittorio Gorgoni nel ruolo di vicepresidente e da Nella Lamicela come segretaria. Riconfermato anche Alcide Damen come consigliere, mentre entra nel gruppo Anna De Cristofaro.

Il programma del Circolo Amici della Lirica "G. Rossini" per il 2025 continua nell’attività di promozione della cultura musicale. Tra le principali attività in programma si segnalano: viaggi nei principali teatri d’opera italiani, incontri di approfondimento prima degli spettacoli, concerti con allievi del conservatorio Rossini e del liceo musicale Marconi. Prosegue inoltre la rassegna "Echi Rossiniani", che tornerà giovedì prossimo alle 18 nell’auditorium di Palazzo Montani Antaldi con l’intervento di Caterina Pentericci dedicato ai libretti nel teatro d’opera.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è sicuramente il quinto concorso lirico "Burzi", in programma il prossimo ottobre. Intanto le iscrizioni sono già aperte e quest’anno l’iniziativa potrà contare su una prestigiosa giuria composta da musicisti e musicologi. Sono in palio borse di studio e concerti per i primi classificati. Ma la vera novità dell’edizione 2025 è l’introduzione di una sezione speciale dedicata agli studenti dei tanti licei musicali italiani, anche a conferma della costante attenzione del Circolo Amici della Lirica "G. Rossini" verso i giovani interpreti e la formazione musicale.

L.Dam.