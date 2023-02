Amministrative, partito il toto-nomi C’è chi punta su Flora Giammarioli

di Anna Marchetti

E’ partito il toto-nomi per i possibili candidati alle elezioni amministrative del 2024. Con delle novità: tra i possibili candidati sindaci del centrodestra spuntano anche i nomi della presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, dell’attuale sindaco di Cartoceto, il leghista Enrico Rossi che però vive a Fano, e dell’ex assessore Alberto Santorelli, fuori dalla politica da qualche anno. L’indicazione della Giammarioli arriverebbe da Fratelli d’Italia, anche se qualcuno del partito della Meloni fa sapere che a circolare attualmente "sono solo bolle di sapone". "Giammarioli è una persona perbene e che conosco – commenta il commissario provinciale di Fd’I Giorgio Mochi – anche se quella del candidato sindaco è una decisione che il centrodestra deve prendere insieme: non è questo il momento, prima ci sono da affrontare le elezioni ad Ancona". "Smentisco – fa sapere Giammarioli – non ne so nulla e soprattutto non mi interessa. Mi occupo solo del Carnevale che inizia tra pochi giorni".

Intanto però, a un anno e mezzo dall’appuntamento elettorale, i ‘papabili’ candidati sindaci non scarseggiano sia nel centrodestra sia nel centrosinistra. Ad iniziare dall’attuale assessore regionale Stefano Aguzzi (Forza Italia), già sindaco di Fano dal 2004 al 2014, e da Giuseppe De Leo, ex direttore generale del Comune (sempre nell’era Aguzzi): i loro nomi circolano già dallo scorso anno. C’è poi la generazione dei 35-40enni sui cui punta la Lega e che tiene insieme cambio generazionale ed esperienza politica: il consigliere regionale Luca Serfilippi, che però sembra puntare più a un secondo mandato in Regione, l’attuale sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, il cui mandato scade, come quello di Fano, a giugno 2024, e il capogruppo della Lega Gianluca Ilari, con altrettante esperienza politica visto il ruolo di consigliere comunale ricoperto da anni.

Non meno affollata la platea dei candidati sindaci del centrosinistra, a partire dagli attuali assessori Barbara Brunori ed Etienn Lucarelli (liste civiche del sindaco Massimo Seri) e dal vicesindaco Cristian Fanesi (Pd). Tanto che l’assessore Samuele Mascarin (In Comune), anche lui indicato come possibile candidato sindaco, si augura che la scelta, come già accaduto nel 2014, possa avvenire "tramite le primarie". Primarie a cui potrebbero partecipare anche i 5 Stelle con la capogruppo regionale Marta Ruggeri o più probabilmente con il giovane Tommaso Mazzanti. Per quanto riguarda i nuovi posizionamenti, dopo l’ingresso dell’ex Udc Davide Delvecchio a Fd’I, qualcuno parla dell’interesse di Forza Italia per l’ex assessore Fabiola Tonelli, ma lei commenta: "Ora sono impegnata su altro".