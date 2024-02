Amnesty International e il caso Assange. Due incontri in programma

Due sono le iniziative promosse dal gruppo di Pesaro di Amnesty International per il weekend: oggi, alle 17.30, alla Libreria Il Catalogo, in via Castelfidardo Antonio Marchesi, già presidente della sezione italiana di Amnesty, presenta il suo libro Amnesty International in Italia, ed. E/O. Domani, alle 17, nella sala delle Arti, in strada Malpighi 5 (traversa via Flaminia, dietro la villa La Limonaia) Il caso Assange e la libertà di informazione - Un BUG nel sistema. L’evento è organizzato insieme all’Ordine dei Giornalisti delle Marche. L’incontro sarà introdotto da Eleonora Farrauto, responsabile Circoscrizione Marche di Amnesty International e da Franco Elisei, presidente Ordine Giornalisti delle Marche. L’avvocato Marco Vitali di Amnesty International e il giornalista Maurizio Blasi, direttore Ifg di Urbino, già caporedattore del TgR Marche, introdurranno il caso Assange. Seguirà BUG, spettacolo teatrale. Ingresso libero.