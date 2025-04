Amore in equilibrio vertiginoso: le note vibranti di Riccardo Selci

Esce oggi "Vertigine", l’ultimo brano di Riccardo Selci, imprenditore e cantautore. "Vertigine" uscirà sulle piattaforme con l’etichetta Tendent’s come ultimo di una piccola serie di singoli (tra cui “Pesaro je t’aime”). A fine anno il suo primo album. Vertigine è un testo profondo, che mette a nudo le inquietudini di una coppia in cui lei è "equilibrio e vertigine". Una canzone dal testo coinvolgente che la voce di Riccardo Selci fa vibrare: "Canto – spiega – di amori maturi, di storie che sono oltre la fase dell’innamoramento e che si snodano in un quotidiano fatto di vita vera, con dentro tutto: il lavoro, i figli, tutte le gioie e le fatiche. Qui racconto "la reazione emotiva di uno dei due amanti, che davanti ad un gesto di rabbia dell’altro, sceglie di non reagire, nonostante l’esplosione emotiva che vive. A chi non è capitato di sentirsi ferito e disorientato davanti ad una reazione imprevista e magari eccessiva della persona amata? La canzone è nata proprio dopo un episodio del genere, ma come tutti i miei brani non desidera essere solo una narrazione autobiografica. “Vertigine” vuole condividere il disagio umano e tutto sommato buono, di un innamorato che pur ferito da un certo comportamento si interroga su di sé, sul rapporto, sulla sua storia e non si limita a giudicare l’altro, ma cerca di ammettere anche i propri limiti. Resta lì e senza scappare confida nella speranza che quella storia d’amore saprà vincere anche quella situazione. Penso che sia una bel tema, riconoscere nel rapporto con l’altro una vertigine e allo stesso tempo il proprio equilibrio, soprattutto in questo tempo in cui ci si lascia con tanta facilità. Per il video ho chiesto aiuto al Maestro Roberto Foglietta e agli amici dell’Aikido Renbukai di Pesaro. Ho praticato aikido per diversi anni e il fascino che suscita in me quest’arte è sempre immutato. Nell’aikido c’è antagonismo ma c’è rispetto, forza, accoglienza, per questo una pratica di aikido, che sembra quasi una coreografia, mi sembrava un modo perfetto per rappresentare un amore reale, dove l’accettazione del confronto con l’altro fa diventare grandi: non facile, ma dinamico e bellissimo".