Anac boccia l’appalto da 200 milioni. Pochi soldi per le mense ospedaliere: "A rischio la qualità del servizio"

C’è un problema grosso nella maxi-gara da quasi 200 milioni di euro per la ristorazione sanitaria delle strutture ospedaliere delle Marche. A farne le spese potrebbero essere pazienti, dipendenti ospedalieri e lavoratori dell’azienda che si aggiudicherà l’appalto. L’Autorità anticorruzione ha bocciato la procedura indetta da Ast Ancona (valida in tutta la regione) per l’affidamento del servizio di ristorazione degenti e mensa dipendenti. L’Anticorruzione ha segnalato infatti che la base d’asta non è congrua e che nel capitolato, accanto a colazioni, pranzi e cene, sono finite manutenzione di impianti elevatori, di estintori ed idranti installati nelle cucine e nei locali mensa e la manutenzione straordinaria di arredi, attrezzature e carrelli di ogni tipo. Servizi non accessori ma autonomi che richiedono, secondo l’Anac, competenze e certificazioni specifiche, e che rischiano di trasformarsi in costi nascosti per chi vincerà la gara.

I rischi ipotizzati da Anac nella delibera del 30 luglio, sono concreti. Qualità dei pasti ridotta, con menu più poveri e materie prime al ribasso. Sicurezza delle cucine compromessa, con impianti ed estintori affidati a chi non ha qualifiche. Condizioni di lavoro peggiorate, con personale "tirato" tra turni compressi e mansioni improprie. Un nodo rilevante riguarda infatti il calcolo della manodopera. Nei documenti di gara si legge che i costi del personale sono stati stimati sulla base delle tabelle ministeriali del 2018 per il settore "pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo". Ma il contratto collettivo nazionale di settore, indicato dalla stessa stazione appaltante, è stato rinnovato nel giugno 2024, con scadenza 2027, e prevede aumenti retributivi significativi (+12,80% per il 4° livello) rispetto ai valori delle vecchie tabelle. Questo aggiornamento, secondo l’Anac, non è stato considerato.

La domanda è inevitabile: dove si taglierà per rientrare? Secondo Anac i prezzi utilizzati per calcolare l’appalto coprono solo i pasti, mentre il resto sarebbe stato aggiunto senza adeguata copertura economica. Così le imprese di ristorazione potrebbero essere obbligate a fare i manutentori, a titolo gratuito e senza i requisiti tecnici necessari. Non sorprende quindi che due lotti siano andati deserti e che in altri si sia presentato un solo concorrente: un segnale di scarsa appetibilità e di rischio elevato. Eppure, sulla carta, l’operazione sembrava impeccabile: sette lotti tra Pesaro Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Inrca Marche e sedi Inrca in Lombardia e Calabria, durata cinque anni, accordo quadro con un solo operatore per lotto. Valore complessivo di 67 milioni a base gara, con opzioni e proroghe fino a 161 milioni netti e quasi 197 con Iva. Determina per indire firmata il 4 dicembre 2024. Già a marzo il Tar era dovuto intervenire: un concorrente si era visto negare il sopralluogo obbligatorio, indispensabile per valutare cucine e attrezzature. L’Ast ha dovuto annullare il diniego e correre ai ripari. Alla scadenza sono arrivate solo cinque offerte: Innova S.p.a. e Gruppo San Michele S.r.l. per il lotto 3, Scamar S.r.l. per il lotto 6, Gemos Soc. Coop. per i lotti 1, 3 e 7, Sodexo Italia S.p.a. per i lotti 4 e 7. Tutte ammesse. Il 14 luglio 2025 è stata nominata la commissione giudicatrice, una squadra di profili clinici che dovrà valutare le offerte tecniche ed economiche. La soluzione, per superare i rilievi mossi da Anac, però, potrebbe essere quella di scorporare le manutenzioni, bandire gare dedicate, ricalcolare i prezzi, chiarire i regimi fiscali e fissare requisiti tecnici adeguati.

L’Ast di Ancona ha 30 giorni per adeguarsi a partire da quando, il 6 agosto, l’Anac ha notificato la delibera all’Ast di Ancona. Tenuto conto della sospensione feriale dei termini nel mese di agosto, l’ente ha tempo fino a fine settembre per adeguarsi. In caso contrario l’Autorità valuterà il ricorso al tribunale amministrativo.