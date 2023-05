Analisi chimica, team urbinate su Nature

Il gruppo di ricerca LC-MS Group, coordinato dal professor Achille Cappiello del Dipartimento di Scienze pure e applicate dell’Università di Urbino, ha messo a punto un nuovo approccio all’analisi chimica in tempo reale e i risultati di questo lavoro sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Scientific Reports, del gruppo Nature. Una delle principali sfide della moderna chimica analitica è fornire risultati il più velocemente possibile in diversi campi di applicazione. In quest’ottica, le tecniche di analisi in tempo reale sono in continua crescita, in quanto possono farlo quasi senza fasi di preparazione del campione, sono più sostenibili, perché utilizzano meno energia e meno solventi pericolosi per l’ambiente, e sono adatte a un rapido screening per una valutazione preliminare di un particolare campione.

La nuova tecnica, E-LEI-MS, si affida alla spettrometria di massa (MS) per l’identificazione delle sostanze, come la maggior parte delle tecniche di questo tipo, ma con una marcia in più: la Ionizzazione elettronica (EI), sul cui utilizzo il gruppo guidato dal professor Cappiello ha costruito la propria notorietà internazionale. La spettrometria di massa è una tecnica analitica usata per identificare e quantificare i composti chimici presenti in un campione, sfruttata in vari settori, tra cui quello farmaceutico, quello alimentare e quello ambientale. L’E-LEI-MS include anche un micromanipolatore che consente l’analisi in modalità 2D e 3D, per esplorare chimicamente la composizione di una superficie o analizzare il campione a diversi livelli di profondità.

La nuova tecnica è stata testata con successo in vari ambiti: forense, rivelando la presenza di droghe d’abuso su una banconota; beni culturali, esaminando i diversi strati di pigmenti presenti su un’opera pittorica; farmaceutico, identificando i principi attivi di farmaci in forma di compresse; sicurezza alimentare, rivelando residui di pesticidi sulla buccia di alcuni frutti. Ha un impatto minimo e non altera l’integrità del campione. LC-MS Group ha un’ampia base di collaborazioni, che comprende aziende e laboratori di ricerca in tutto il mondo. Grazie all’esperienza nel campo della spettrometria di massa, è in grado di soddisfare le esigenze di analisi di aziende e ricercatori in diversi settori. Inoltre, è impegnato nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecniche di spettrometria di massa, al fine di migliorare continuamente la qualità dei propri progetti.

