Analisi delle prestazioni dei giocatori: Petrovic, Maretto e altri in campo

Petrovic 5 Un altro di quei misteri gloriosi che questa formazione riserva, partita dopo partita. In campo 7 minuti, un ‘disguido’ con Bucarelli, un tiro da 3 su due tentativi e nessun rimbalzo. E non è la prima volta che questo giocatore dal cognome importante scorre via per il campo come un bicchiere d’acqua. Forse il problema vero è che ci sono 4 semilunghi per quel ruolo di ala forte. Un po’ di confusione? Una poltrona per 4? Forse sarà il caso di porsi il problema.

Maretto 5,5 Alla prima bomba che mette dentro nel finale, dopo una serie di tentativi andati a vuoto, alza le braccia al cielo in segno di giubilo. Non è la prima volta che capita. In alcuni occasioni pur solo non ha voluto tirare. Forse sarà il caso che la società, visto che gli è stato rinnovato il contratto, pensi ad una estate alla... slava. Ingaggi uno come Delfino per allenarlo e spedisca tutti e due in un campetto per tutta l’estate. Forse il prossimo anno farà scintille. Maretto chiude con 3 su 5 da sotto e 1 su 4 da fuori. Ha buoni 6 rimbalzi.

Imbrò 5 Un altro di quelli che sembra un film giallo. Ha viaggiato sul campionato senza incantare, soprattutto se non gli viene in soccorso il tiro pesante. Un altro che è stato in campo 9 minuti: chiude con 1 su 1 da sotto – tutto libero su un assist – , nessun tiro dalla distanza e null’altro da dire.

De Laurentiis 6 Alla fine ha 9 rimbalzi presi in 16 minuti. Costretto anche a fare il tiratore da fuori anche se questa volta gli è andata male: 0 su 1 ma da sotto chiude con 3 su 7.

King 5 Un americano, ala, che chiude alla fine con soli 4 punti la racconta molto lunga su cosa sta accadendo dentro la squadra. Sono tutti in fuga da Alcatraz. Ha 2 su 5 da sotto e 0 su 2 da fuori. Ha 10 rimbalzi.

Bucarelli 7 Uno dei pochi che ci ha creduto all’interno del gruppo ed ha fatto anche bene la sua parte: ha 9 assist anche se il tiro da fuori è andato male: 0 su 3 con 3 su 6 da sotto. Comunque reattivo e non ha mai mollato sotto il profilo psicologico.

Lombardi 6,5 L’unico con medie decenti al tiro di tutta la squadra tanto da risultare uno dei migliori in campo, alla fine della giostra. Chiude con 2 su 3 da sotto e 4 su 8 da fuori.

Zanotti 6,5 Ha predicato anche lui nel deserto perché assieme a Bucarelli e Lombardi si è speso in campo ed ha fatto la sua parte. Molto utilizzato da Leka e giustamente perché è stato in gara 23 minuti: quasi un record per lui. Chiude con 5 su 7 da sotto e 1 su 3 da fuori. Anche lui non batte un tiro libero come molti.

Ahmad 5 Forse qualcuno gli deve aver detto che all’interno di questa formazione è quello che prende meno di tutti. Forse l’agente gli ha anche aggiunto che c’è già pronto qualche contratto da firmare. Altrimenti non si spiega: arriva a due minuti e mezzo dalla fine con soli 7 punti segnati. Chiude il primo quarto con 4 punti, sta spesso in panchina, deconcentrato. Un sussulto solo nel finale ma sbaglia i tiri decisivi (ma non è stato il solo). In campo 21 minuti il bomber e chiude con 2 su 4 da sotto e 0 su 5 da fuori. Dalle stelle alle stalle.

m. g.