Anastasia Bartoli protagonista oggi allo Sperimentale

Oggi penultima giornata della 44ª edizione del Rof con l’ultima replica di Adelaide di Borgogna in programma alla Vitrifrigo Arena (ore 20), nell’allestimento di Arnaud Bernard. Tra i protagonisti Olga Peretyatko; Renè Barbera; Varduhi, Abrahamyan, Riccardo Fassi. Ma oggi è in programma anche il terzo e ultimo appuntamento con i Concerti di Belcanto (ore 16 al Teatro Sperimentale), e vedrà come protagonista Anastasia Bartoli, accompagnata da una pianista d’eccezione: Cecilia Gasdia. In programma musiche di G. Verdi, A. Skrjabin, M. Castelnuovo-Tedesco, F. Liszt, R. Wagner, G. Rossini: Scena "Nel dì della vittoria io le incontrai...", Cavatina "Vieni! T’affretta!" e Cabaletta di Lady Macbeth "Or tutti sorgete" dal Macbeth di Giuseppe Verdi; Cinq Préludes Op. 16 N. 2 Allegro in Sol diesis min. piano solo di Aleksandr Skrjabin; Shakespeare Songs Op. 24 The fool di Mario Castelnuovo-Tedesco; Aus Richard Wagner’s Lohengrin S. 446 Lohengrins Verweis an Elsa piano solo di Franz Liszt; Elsa’s Traum "Einsam in trüben Tagen" da Lohengrin di Richard Wagner; Huit Études Op. 42 N. 4 Andante in Fa diesis magg. piano solo di Aleksandr Skrjabin; Di Gioachino Rossini: Péchés de vieillesse, Vol. XI Miscellanée de musique vocale 7. Arietta all’antica da O salutaris hostia "Mi lagnerò tacendo"; "Mi lagnerò tacendo" 3. Il risentimento; Péchés de vieillesse, Vol. I Album italiano 3. Tirana alla spagnola rossinizzata (Mi lagnerò tacendo); Péchés de vieillesse Vol. XII Quelques riens pour album 11. Andantino mosso piano solo; Cavatina di Rosina "Una voce poco fa" da Il barbiere di Siviglia.