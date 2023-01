Anastasia, la mamma e il figlio rientrati in Ucraina

Mamma Elina e il nipote di due anni lasceranno oggi Fano. La madre di Anastasiia, la giovane ucraina di 23 anni uccisa dal marito il 14 novembre scorso, riparte questa mattina per Uzhorod, la città al confine con Slovacchia e Ungheria, dove vive la famiglia e dov’è stata seppellita la giovane mamma dalla scorsa settimana. Con Elina, 50 anni, c’è anche il nipotino di due anni che la donna ha in affidamento definitivo dal 23 dicembre, dopo essere stato ospitato per un mese a casa dell’onorevole Mirco Carloni: Anastasiia lavorava all’Osteria dalla Peppa, il ristorante della sorella del parlamentare. Nonna e nipote faranno un lungo viaggio in pullman e al loro arrivo ad attenderli ci saranno il padre di Anastasiia, che non ha mai potuto lasciare il Paese in guerra, e la sorella minore Daria che, dopo aver accompagnato la madre in Italia, è rientrata in Ucraina poco prima di Natale per trascorrere le festività con il padre. Con la partenza di Elina e del figlio di Anastasiia si chiude una tragica storia di femminicidio, che ha commosso e coinvolto non solo la città ma le più alte cariche dello Stato, com il presidente del Senato Ignazio La Russa.