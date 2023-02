’Anatomia’ del bullismo, Saverio Tommasi in cattedra

Ultimo atto, dopodomani, per la quinta edizione di ‘Macchie e Inchiostri’, il festival dedicato al giornalismo d’inchiesta e agli inviati di guerra. Una rassegna molto interessante, che si è sviluppata in otto appuntamenti in diverse location di Colli al Metauro a partire dal 18 dicembre, organizzata dall’omonima associazione culturale presieduta da Paolo Frigerio (che è anche direttore artistico dell’iniziativa) in collaborazione con l’amministrazione comunale di Colli e sotto il patrocinio di Regione e Provincia. La tappa di chiusura, in programma a partire dalla 17 al Museo del Balì, si intitola ‘Siate ribelli, praticate gentilezza; il bullismo è una brutta storia’ e avrà come protagonista Saverio Tommasi, il noto giornalista, scrittore e attore fiorentino che nei suoi lavori, che si dividono tra teatro, editoria e giornalismo, tratta principalmente temi legati ai diritti umani e civili. Giornalista di Fanpage.it dal 2012, realizza filmati e reportage in Italia e all’estero e i suoi video hanno all’attivo oltre mezzo miliardo di visualizzazioni. Scrittore con Feltrinelli, l’ultimo libro che ha dato alle stampe è ‘In fondo basta una parola’. Tommasi è anche presidente e fondatore di ‘Sheep Italia’, un’associazione con la quale opera a fianco delle persone più fragili e che coinvolge attualmente oltre diecimila volontarie e volontari in tutto lo Stivale. Con lui dialogherà Asmae Dachan, giornalista indipendente e scrittrice italo siriana, che si occupa in particolare di Medio Oriente, immigrazione, lavoro, questioni di genere e diritti umani. Paolo Frigerio, presentando l’incontro di domenica evidenzia: "Il bullismo è una forma di abuso molto grave. Parleremo delle sue diverse forme: verbale, fisica, sociale, fino ad arrivare al cyberbullismo. Vincere i bulli, senza schiacciare neanche loro; questo deve essere l’obiettivo. Con Tommasi e la Dachan discuteremo di come affrontare il bullismo dal punto di vista del racconto giornalistico e del vissuto umano, muovendo dalle esperienze personali fino a storie più conosciute". Lo stesso Frigerio si dice estremamente soddisfatto per l’esito di questa edizione del festival: "Il lavoro è stato duro, ma siamo felici perché tutti gli appuntamenti, fino ad oggi, hanno fatto registrare il sold out. Segno che in tanti hanno apprezzato i nostri importanti ospiti e condividono l’essenza di ‘Macchie e Inchiostri’ che è lo spirito di combattere per le battaglie civili; dare voce a chi è disposto a morire pur di raccontare la verità. Un ringraziamento doveroso va all’amministrazione comunale di Colli al Metauro che ha condiviso questo percorso e all’amica Asmae Dachan per la preziosa collaborazione".

Sandro Franceschetti